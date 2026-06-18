El Festival Calle Colombia regresa a Jackson Heights con más música, cultura y sorpresas para toda la familia

La comunidad colombiana de Queens se prepara para una de sus celebraciones más esperadas del año. El Festival Calle Colombia regresará a Jackson Heights el próximo sábado 20 de junio para conmemorar su quinta edición con una jornada llena de música, folclor, gastronomía, actividades familiares y el entusiasmo que acompaña la Copa Mundial FIFA 2026.

Organizado por la senadora estatal Jessica Ramos, el evento se llevará a cabo de 12:00 p.m. a 7:00 p.m. en la emblemática Calle Colombia, ubicada en la intersección de la calle 82 y la avenida 37, un espacio que durante años ha servido como punto de encuentro para la comunidad colombiana y latinoamericana en Queens.

Lo que comenzó como una celebración local se ha convertido en uno de los eventos culturales más importantes del distrito, reuniendo cada año a cientos de familias, organizaciones comunitarias, artistas y pequeños negocios que encuentran en este festival una oportunidad para compartir sus tradiciones y fortalecer los lazos comunitarios.

La edición de este año contará con presentaciones musicales en vivo, espectáculos folclóricos, exhibiciones culturales, actividades para niños y familias, además de nuevas sorpresas preparadas por los organizadores. El festival también coincidirá con el ambiente mundialista que vive Nueva York como una de las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial FIFA 2026, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de celebrar y apoyar a la selección colombiana junto a amigos y vecinos.

“Calle Colombia es una celebración de todo lo que hace especial a Queens: nuestra diversidad, nuestra cultura y el fuerte sentido de comunidad que une a nuestros vecindarios”, expresó la senadora Jessica Ramos. “Durante cinco años este festival ha sido un espacio donde las familias pueden celebrar sus raíces, apoyar a organizaciones y negocios locales, y crear recuerdos inolvidables juntos”.

Además de destacar las tradiciones colombianas, el festival busca reconocer las contribuciones que la comunidad ha realizado al desarrollo económico, cultural y social de Queens, una de las zonas más diversas del país.

Los organizadores invitan a los colombianos y a residentes de todas las nacionalidades a participar en esta celebración multicultural que promete convertir una vez más a Jackson Heights en el epicentro de la cultura colombiana en la ciudad de Nueva York.

La entrada es gratuita y abierta al público.

Detalles del evento