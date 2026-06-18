La moda latina cruza fronteras: el movimiento que busca transformar la industria en EE.UU

El sueño americano también se viste de moda. A lo largo de los últimos años, hemos visto el crecimiento de la industria de la moda latina en Estados Unidos, donde han pasado de ser invitados a ser protagonistas, lo que ha cambiado por completo la conversación.

Y una de las plataformas que insiste en reclamar un lugar en la escena de la moda mundial para Latinoamérica es Colombiamoda. Una marca que ya no solo engloba la moda colombiana en Sudamérica, sino que ahora representa toda una nueva ola latina en Estados Unidos, dando la oportunidad a diseñadores con trayectoria y algunos emergentes para desarrollar sus modelos de negocio y hacerlo frente a un público nuevo en Colombiamoda Miami.

Diseñadores con trayectoria y algunos emergentes participan en esta muestra anual./Cortesía

“Más que una plataforma internacional, Colombiamoda Miami ha construido un circuito de conexiones que acerca a las marcas a nuevos consumidores, aliados estratégicos y oportunidades de crecimiento, impulsando una visión global del sello de autor colombiano y latinoamericano”, comentó Sebastián Díez, presidente de Inexmoda, en una entrevista exclusiva para El Diario NY.

En tres años, Colombiamoda Miami pasó de reunir 20 a 35 marcas en su edición de 2026. Y es que, gracias a diversas alianzas estratégicas y a distintos actores del ecosistema empresarial, las marcas han podido fortalecer sus capacidades, comprender mejor las dinámicas del mercado estadounidense y avanzar con una visión más sólida para el crecimiento internacional.

El evento ha ayudado a proyectar el talento latinoamericano más allá de la región, con casos como el de “La Oculta”, una marca colombiana creada por Sofía y Catalina, quienes, tras participar en ediciones anteriores, lograron expandir su presencia internacional y construir una base sólida de clientes tanto en Estados Unidos como en Nairobi, en África. Su historia refleja una tendencia más amplia: marcas nacidas en Latinoamérica que están convirtiendo su identidad y tradición en oportunidades de negocio a escala global.

Emprendedores latinos en Estados Unidos pueden participar en los futuros eventos de Colombiamoda Miami a través de su portal web./Cortesía

“Más que llevar una plataforma a una nueva ciudad, estamos ampliando el alcance de un circuito global de moda nacido en América Latina, que hoy conecta Nueva York, Miami, Medellín y, próximamente, París, construyendo puentes y generando nuevas oportunidades para las marcas de la región”, expresó Díez.

Emprendedores latinos en Estados Unidos pueden participar en los futuros eventos de Colombiamoda Miami a través de su portal web, con propuestas que abarcan diferentes categorías, como moda resort, swimwear, urbanwear, loungewear y accesorios.

En tres años, Colombiamoda Miami pasó de reunir 20 a 35 marcas en su edición de 2026./Cortesía

América Latina está viviendo uno de sus momentos más relevantes en términos creativos y de diseño. El mundo está abierto a nuevas voces y las marcas de nuestra región tienen algo profundamente valioso que aportar: la autenticidad.