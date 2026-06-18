Nueva York: pronóstico del tiempo para este jueves 18 de junio

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir por las calles de Nueva York este jueves? Para empezar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY estarán entre los 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir rondará los 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55% durante el día y del 11% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 52% durante el día y del 14% en el periodo nocturno.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 19.88 mph durante la primera mitad del día y los 9.32 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 05:24 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 20:30 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan nubes escasas. Las temperaturas variarán entre los 64 y los 82 grados Fahrenheit (18 y 28ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 5% por la tarde y 5% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.