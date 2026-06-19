Jueza rechaza el intento de Biden de bloquear la entrega de audios sobre investigación de documentos clasificados

Un juez federal rechazó este viernes el intento del expresidente Joe Biden de impedir que la administración de Donald Trump entregara a un grupo conservador las grabaciones realizadas durante entrevistas vinculadas a la investigación sobre el manejo de documentos clasificados.

La jueza federal de distrito Dabney Friedrich concluyó que el interés público en el contenido de las grabaciones supera los argumentos de privacidad presentados por Biden. No obstante, suspendió la aplicación de su decisión por hasta tres semanas para permitir que el exmandatario presente una apelación, reseñó la agencia Associated Press.

Las grabaciones fueron obtenidas por el fiscal especial Robert Hur durante la investigación que examinó si Biden conservó de manera indebida documentos clasificados tras su etapa como senador y vicepresidente. Después de que Hur decidiera no presentar cargos, legisladores republicanos exigieron acceso a ese material.

La administración de Biden se había negado a entregar tanto las grabaciones como las transcripciones correspondientes a entrevistas realizadas entre 2016 y 2017. Esa negativa llevó a los republicanos en el Congreso a declarar en desacato al entonces fiscal general Merrick Garland.

La situación cambió con la llegada de Trump a la Casa Blanca. El Departamento de Justicia autorizó la divulgación de los registros, lo que motivó a Biden a presentar una demanda el mes pasado para bloquear la entrega de los audios a un integrante de la conservadora Fundación Heritage, organización que había solicitado formalmente los documentos.

Biden argumentó que la publicación de las grabaciones constituía una invasión de su privacidad, ya que incluían conversaciones sobre asuntos personales sensibles, entre ellos la muerte de su hijo mayor, Beau Biden. Sin embargo, Friedrich señaló que ese tipo de contenido fue eliminado antes de la posible divulgación.

En su fallo, la magistrada afirmó que los documentos “no contienen ninguna mención de temas altamente delicados como la enfermedad o la muerte”, ni referencias a personas ajenas a la vida pública, incluidos familiares del expresidente.

Representantes de Biden solicitaron a la jueza mantener suspendida la divulgación mientras continúa el proceso de apelación.

Friedrich fue nominada para el cargo por Trump en 2017.

La investigación encabezada por Hur se prolongó durante un año y concluyó con un informe de 345 páginas que generó controversia por sus observaciones sobre la edad y la capacidad mental de Biden, aunque finalmente recomendó no presentar cargos penales.

Las transcripciones de aproximadamente cinco horas de entrevistas con fiscales federales ya habían sido divulgadas previamente. De acuerdo con AP, esos documentos muestran que Biden defendió su manejo de información clasificada, pero también reflejan momentos en los que tuvo dificultades para precisar fechas, detalles y el origen de algunos documentos confidenciales que estuvieron bajo su control.

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