Nueva York: pronóstico del tiempo para este viernes 19 de junio

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este viernes? La predicción del clima para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme apunta a una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit (28ºC) y una mínima de 64 grados Fahrenheit (18ºC). Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a sentir será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 12% durante el día y del 11% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 9.32 mph durante la primera mitad del día y los 9.32 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 05:24 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:30 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 63 y los 79 grados Fahrenheit (17 y 26 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 4% por la tarde y 3% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.