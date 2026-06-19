Residente murió tras herir a un policía: rehenes y balacera en hogar en Nueva York

Lamin Simmons murió tras presuntamente balear a un agente de la Policía de Nueva York durante una situación de rehenes en un hogar en Brooklyn esta mañana.

Matthew Gale, veterano detective de NYPD, resultó herido en la pierna durante un enfrentamiento con Simmons (48), quien se había atrincherado en su residencia tras una disputa con vecinos de edad avanzada. Acto seguido cuatro agentes respondieron al fuego y abatieron al agresor, resumió New York Post.

“Lo ocurrido esta mañana nos recuerda que los hombres y mujeres del NYPD se interponen habitualmente entre el peligro y la ciudadanía a la que sirven“, declaró la comisionada de policía, Jessica Tisch, al lado del alcalde Zohran Mamdani, en el Kings County Hospital Center, donde se recupera Gale. “Se adentran en situaciones inciertas, volátiles y, a menudo, que ponen en riesgo la vida”, afirmó. “Esta mañana, el detective Gale arriesgó su vida haciendo precisamente eso”.

El enfrentamiento comenzó alrededor de las 5:45 a.m., cuando los agentes acudieron tras recibir avisos de que se habían efectuado siete disparos en el interior de una casa adosada de dos plantas en Kosciusko St, en el barrio Bedford-Stuyvesant.

Los agentes escucharon más disparos provenientes del interior de la vivienda e intentaron establecer contacto con el ocupante antes de entrar y encontrar a Simmons empuñando un arma, afirmó la jefa policial. Ante esta situación, los agentes salieron y solicitaron refuerzos, añadió.

La esposa y el hijo de Simmons lograron escapar de la casa ilesos, pero la pareja de ancianos que vivía en la planta superior no pudo salir. Durante dos angustiosas horas, tanto los negociadores de rehenes como la familia del sospechoso intentaron comunicarse con él, hasta que él comenzó a arrojar un microondas, una lámpara y utensilios de cocina por una ventana trasera, pasando muy cerca de los agentes desplegados en el patio, señalaron las autoridades.

Imágenes captadas por un dron muestran al hombre aferrando una pistola con la mano izquierda mientras se desplazaba por el apartamento, indicó la policía. Ante esto, intervinieron la Unidad de Servicios de Emergencia (ESU) de NYPD, el Equipo de Negociación de Rehenes y otras unidades especializadas.

Alrededor de las 9:50 a.m. los agentes ESU entraron en la vivienda y encontraron a Simmons todavía armado con una pistola en la parte superior de la escalera, en la misma planta donde se encontraba la pareja de ancianos, según Tisch.

“Los agentes le dieron múltiples órdenes directas para que soltara el arma, pero él se negó”, declaró la comisionada. «El agresor disparó contra los agentes e hirió a uno de ellos en la pierna. Cuatro agentes respondieron al fuego e hirieron al agresor, quien fue trasladado al Hospital Woodhull, donde se certificó su fallecimiento».

Simmons disparó unos 20 proyectiles desde el interior de la vivienda durante el incidente y se recuperaron dos armas de fuego: una pistola Beretta con cargador extendido y una pistola Jimenez Arms calibre .380, informaron las autoridades. Aunque la familia de Simmons reveló a la policía que él tenía antecedentes de enfermedad mental, no consta en los registros de NYPD ningún historial documentado de él como «persona con trastornos emocionales», señaló la comisionada.

El alcalde Mamdani, quien se encontraba junto al jefe policial en el hospital, elogió la actuación de NYPD durante la tensa situación. «Lo que hizo esta mañana el detective Matthew Gale es lo que hacen tantos agentes a diario. Se puso el uniforme, salió de casa, se despidió de su familia y fue a trabajar para mantener segura nuestra ciudad. Cuando los neoyorquinos llaman al 911, esperan que alguien acuda. ​​Eso fue exactamente lo que hicieron hoy este agente y tantos otros».

La Oficina del Fiscal General de Nueva York ya está investigando el caso, como sucede cuando alguien muere o es herido durante un operativo o bajo custodia policial.

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