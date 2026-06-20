15 niños quedaron atrapados a 75 pies de altura en parque mecánico Adventureland en Nueva York

Quince niños y un adulto fueron rescatados anoche tras quedar atrapados en una atracción del parque de diversiones Adventureland en Long Island (NY).

Una popular atracción del parque sufrió una avería dejando a 16 asistentes amantes de las emociones fuertes suspendidos en el aire durante horas, reportó CBS News.

El pánico se desató alrededor de las 7:30 p.m. del viernes, cuando la atracción “Wave Twister” se detuvo bruscamente, dejando a los pasajeros atrapados a una vertiginosa altura de 75 pies (unos 23 metros) del suelo, informó FOX News.

El Departamento de Bomberos de East Farmingdale en el condado Suffolk y un equipo de apoyo acudieron rápidamente al lugar y llevaron a cabo una operación de rescate para bajar de forma segura a los visitantes atrapados.

Equipos de emergencia de los departamentos de bomberos de West Babylon, East Farmingdale y Amityville, junto con la policía del condado, evacuaron el parque, muy visitado siendo una noche de viernes de verano.

A última hora de la noche las 16 personas que estaban en la atracción -con edades comprendidas entre los 5 y los 40 años- ya habían sido rescatadas, según informó la policía a Greater Long Island.

Jessica Formoso, reportera de FOX News que se encontraba en el parque cuando la atracción se detuvo, relató que se dio cuenta de que algo andaba mal al escuchar sirenas en el estacionamiento. “Estábamos atónitos”, comentó.

La atracción “Wave Twister” forma parte de un proyecto de remodelación de la zona “Legacy Corner” de Adventureland, valorado en $10 millones de dólares y dividido en cinco fases; fue fabricada por la empresa suiza Ride Engineers, acotó New York Post. Al momento el parque no ha emitido comentarios.

En agosto de 2024 Daniel Tomasky fue acusado de agresión por presuntamente apuñalar a un hombre de Florida “frente a varios niños” en ese mismo parque en Long Island.