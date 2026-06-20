Supuesto narco mexicano murió en una cárcel federal en Nueva York

Carlos Alberto Guerrero Mercado, ciudadano mexicano extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos por tráfico de fentanilo, murió estando bajo custodia federal en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Brooklyn.

Guerrero Mercado, alias “El Químico”, tenía 47 años y sólo llevaba tres meses en Nueva York cuando fue hallado ahorcado en su celda en el MDC el pasado 18 de abril. Fue llevado en estado crítico al hospital, donde murió diez días después al sufrir un “evento cardíaco”, según un documento presentado por los fiscales federales, reportó esta semana Daily News. Aunque se realizó una autopsia, la causa del deceso permanece indeterminada a la espera de una investigación más exhaustiva.

Fuentes cercanas al caso indicaron que fue su compañero de celda en la problemática prisión de Sunset Park quien lo encontró ahorcado. Una alarma de emergencia de la unidad alertó al personal; los guardias penitenciarios lo encontraron inconsciente y sin pulso en el suelo, cerca de otros dos reclusos, señalaron las fuentes.

El oficial intentó realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y le administró dos dosis de Narcan -medicamento para revertir sobredosis- antes de solicitar servicios de emergencia para trasladarlo al hospital NYU Langone de Sunset Park, donde permaneció conectado a soporte vital hasta su fallecimiento el 28 de abril.

El abogado de Guerrero Mercado, Kannan Sundaram -de la oficina de Defensores Federales-, declaró que no fue notificado de la hospitalización de su cliente y que no supo que algo andaba mal hasta el 20 de abril, cuando el acusado no se presentó a una videoconferencia programada para ese día a las 2 p.m. horas. Aproximadamente una hora después, el investigador del caso asignado por Sundaram recibió una llamada de la esposa de Guerrero Mercado, quien le comunicó que el personal de la prisión le había informado que él estaba inconsciente y conectado a una máquina.

“Carlos Guerrero Mercado era un hombre de 47 años sin antecedentes penales que deja atrás a su esposa, a su hijo de seis años y a sus padres”, dijo Sundaram al Daily News. “Las personas acusadas de delitos y que gozan de la presunción de inocencia no deberían estar sometidas a condiciones deficientes ni temer morir mientras se encuentran en prisión preventiva. Sus familias no deberían tener que temer perder a un ser querido”.

“Si Estados Unidos va a capturar a personas de otros países sin seguir un proceso legal, al tiempo que exige su detención, nuestro gobierno debería contar con un lugar mejor y más seguro para confinarlas que el MDC de Brooklyn”, añadió Sundaram.

El MDC de Brooklyn, tristemente célebre por sus pésimas condiciones y la violencia que allí impera, alberga a Luigi Mangione -acusado de asesinar a un director ejecutivo en Manhattan- y al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro.

Es la única cárcel federal activa en la ciudad de Nueva York, tras el cierre del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan en 2021, dos años después de que el financiero y depredador sexual Jeffrey Epstein se ahorcara en sus instalaciones.

La muerte de Guerrero Mercado es la primera que se produce bajo custodia del MDC de Brooklyn este año, según Emery Nelson, portavoz de la Oficina Federal de Prisiones. La cárcel no registró ninguna muerte en 2025 y contabilizó cuatro en 2024, señaló.

Guerrero Mercado y Guillermo Isaías Pérez Parra, ambos ciudadanos mexicanos, fueron trasladados a Estados Unidos desde su país el 20 de enero de 2026. En total, ese día 37 ciudadanos mexicanos fueron extraditados a Estados Unidos para responder ante diversos cargos penales federales en distintos puntos del país, según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ).

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

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