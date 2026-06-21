Clima de hoy en Chicago para este domingo 21 de junio

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Lo sabemos, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 21 de junio.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima y los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 97 durante la primera mitad de la jornada y del 97 durante la noche. Luego, tendremos cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer será a las 05:16 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:29 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se esperan pocas nubes con probabilidad de alguna precipitación aislada. Se estima que la temperatura máxima sea de 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 57 (14 grados Celsius). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 49% por la mañana, 3% por la tarde y 49% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima