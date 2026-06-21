Colombia: De la Espriella gana la Presidencia, según conteo preliminar

El candidato de derechas Abelardo de la Espriella obtuvo la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, según el conteo preliminar divulgado por la Registraduría Nacional con el 99,65 % de las mesas escrutadas.

De acuerdo con esos resultados, el opositor De la Espriella alcanzó 12.921.702 votos, equivalentes al 49,65 %, lo que le permitió imponerse por una diferencia de 248.310 sufragios frente a su rival.

El aspirante del Pacto Histórico y delfín del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, logró 12.673.392 votos, lo que representa el 48,70 % del total, quedando a menos de un punto porcentual del vencedor en una contienda extremadamente ajustada.

La diferencia entre ambos candidatos fue menor a lo anticipado por las encuestas previas a la jornada electoral, lo que mantuvo la expectativa hasta el cierre del escrutinio preliminar.

Las autoridades electorales advirtieron que, debido al margen estrecho, será necesario completar el proceso de escrutinio oficial para la validación definitiva de los resultados.

El avance del conteo ha mostrado una tendencia sostenida a favor de De la Espriella durante la noche electoral, aunque sin variaciones significativas en el margen final frente a Cepeda.

El resultado marca una de las elecciones más cerradas de la historia reciente del país, a la espera de la certificación oficial por parte de la Registraduría Nacional.