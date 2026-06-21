Irán abandona las negociaciones con EE.UU. tras nuevas amenazas de Trump

Irán suspendió este domingo las conversaciones que mantenía con Estados Unidos en Suiza y retiró a su delegación de la mesa de diálogo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara nuevas advertencias contra la República Islámica en medio del proceso de negociación.

La agencia estatal iraní IRNA informó que los representantes de Teherán abandonaron el recinto donde se desarrollaban las conversaciones en Bürgenstock, una localidad suiza que acogía los encuentros entre ambas partes con la mediación de Catar y Pakistán.

Según el medio oficial, la decisión fue tomada tras una reunión entre la delegación iraní y el representante catarí encargado de facilitar el diálogo. Posteriormente, los negociadores iraníes se retiraron del lugar, dando por interrumpida la jornada de conversaciones.

Las negociaciones habían comenzado durante la mañana con reuniones separadas entre los mediadores y cada delegación. Más tarde se celebró un encuentro multilateral centrado en la implementación del memorando de entendimiento firmado la semana pasada, que contempla medidas para poner fin a los conflictos regionales, incluido el frente libanés.

La advertencia de Trump

La suspensión se produjo luego de que Trump advirtiera a Irán sobre posibles consecuencias si no controla las acciones del grupo libanés Hizbulá.

El mandatario aseguró que Estados Unidos podría retomar los ataques contra territorio iraní “con mucha fuerza” si considera insuficiente la respuesta de Teherán.

Horas después, durante una entrevista con Fox News, Trump también se refirió a la posibilidad de un cierre del estrecho de Ormuz. El presidente afirmó que, de ocurrir ese escenario, Irán enfrentaría graves consecuencias y lanzó una advertencia dirigida a las autoridades iraníes.

Desde Teherán, el presidente del Parlamento iraní y jefe del equipo negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, respondió a las declaraciones de Trump y aseguró que las Fuerzas Armadas del país están preparadas para responder ante cualquier acción de Washington.

“Será mejor que cuiden sus declaraciones”, afirmó Qalibaf. El dirigente añadió que “por mucho que hablen somos nosotros quienes actuamos”, en una muestra de rechazo a las amenazas formuladas por la Casa Blanca.

La interrupción de las conversaciones contrasta con el optimismo expresado previamente por el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien encabeza la delegación de Washington y había señalado que se habían logrado “grandes avances” durante las negociaciones.

Con información de EFE.

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