Trump asegura que no habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante la tregua entre EE.UU. e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que no se aplicarán peajes al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz durante el período de 60 días contemplado en el reciente memorando de entendimiento suscrito entre Washington y Teherán, ni una vez concluido ese plazo.

A través de su red social Truth Social, Trump señaló que la única excepción sería la imposición de tarifas por parte de Estados Unidos si finalmente fracasa el acuerdo en negociación, con el objetivo de recuperar los costos derivados de las labores de seguridad que, según dijo, Washington ha prestado a los países de Oriente Medio.

Las declaraciones se producen después de que Estados Unidos e Irán firmaran el pasado jueves un memorando que establece una tregua de 60 días para intentar alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto iniciado el 28 de febrero entre Israel, respaldado por Washington, e Irán y sus aliados regionales.

El mandatario estadounidense no hizo referencia directa al anuncio realizado este sábado por las Fuerzas Armadas iraníes sobre el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo, una medida presentada por Teherán como respuesta a los recientes ataques israelíes en el sur del Líbano.

Pese a ello, las autoridades estadounidenses aseguraron que la navegación continuó desarrollándose durante la jornada. El Comando Central de Estados Unidos indicó que el nivel de amenaza para la seguridad marítima en la zona se redujo de elevado a moderado tras la firma del memorando, aunque advirtió sobre la presencia de minas y las operaciones de limpieza en curso.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el transporte de petróleo y gas, por lo que cualquier restricción al tráfico genera preocupación en los mercados internacionales.

El pasado 18 de junio, tras la firma del acuerdo preliminar, Washington anunció además el levantamiento del bloqueo que mantenía sobre el tránsito de embarcaciones con destino a puertos iraníes durante el conflicto.

Mientras tanto, este domingo está prevista en Suiza la primera ronda de negociaciones para intentar consolidar el acuerdo.

En las conversaciones participará el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, quien advirtió que acudirá con el objetivo de exigir el cumplimiento del memorando, que considera vulnerado por los ataques israelíes en territorio libanés.

Teherán ha señalado que el diálogo solo podrá avanzar si comienzan a aplicarse las obligaciones contempladas en el acuerdo, especialmente aquellas relacionadas con el cese de las hostilidades en todos los frentes del conflicto, incluido el Líbano.

Por parte de Estados Unidos, ya se encuentran en Suiza el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Trump. También está previsto que el vicepresidente J.D. Vance se incorpore a las conversaciones.

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