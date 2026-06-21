Vance ve “grandes avances” tras primeras horas de negociaciones con Irán en Suiza

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos iniciadas en Bürgenstock, Suiza, registran avances positivos en sus primeras sesiones, de acuerdo con el presidente J.D. Vance, las cuales tienen como objetivo encuentro es estructurar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado en Medio Oriente.

“Ya hemos logrado grandes avances en las últimas horas y espero que consigamos progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones”, señaló el funcionario ante los medios de comunicación.

Asimismo, Vance calificó la sesión de este domingo como el inicio de una “negociación técnica”, y explicó que esta fase inicial “no resolverá todas las discrepancias pero nos permitirá sentarnos juntos, en realidad por primera vez en la historia, para determinar qué es lo más importante para las partes”.

La postura del gobierno estadounidense busca un cambio en el vínculo político y diplomático con Teherán. El vicepresidente detalló las condiciones fijadas por la Casa Blanca para una reestructuración de los lazos binacionales.

“Se trata de tender una mano abierta que diga a los iraníes que si sus dirigentes están dispuestos a dejar de ser un factor de inestabilidad regional y a renunciar a largo plazo a sus aspiraciones de obtener armas nucleares, entonces Estados Unidos está decidido a transformar de forma fundamental su relación con ese país“, acotó.

Situación en Líbano y mediación internacional

El diálogo sufrió un retraso de dos días en la llegada de la delegación iraní a territorio suizo, a causa de las recientes operaciones militares de Israel en el Líbano. Pese al contratiempo, Vance afirmó que existen progresos enfocados en asegurar el cumplimiento del cese de los ataques.

“Esas cosas son siempre un poco complicadas”, afirmó al respecto. “La paz nunca es fácil, siempre requiere un poco de trabajo y cierta disposición a ceder y recibir, pero el presidente de Estados Unidos está comprometido no solo con la paz con Irán, sino con una paz regional”, aseguró.

El proceso diplomático cuenta con la mediación directa del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y del primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán. Sharif manifestó su expectativa de alcanzar un documento “que promueva la paz, el progreso y la prosperidad mundial”.

Por su parte, el mediador catarí aclaró que los encuentros del domingo “son solo el principio”, por lo que las celebraciones deben postergarse “a cuando se logre un acuerdo definitivo”.

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