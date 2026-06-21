Mamdani vota por adelantado en unos comicios clave para el ala progresista de Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, emitió su voto por adelantado el sábado, a medida que seguía la votación anticipada de cara a las elecciones primarias de la Gran Manzana del próximo martes.

Mamdani votó en el Museo Metropolitano de Arte en el Upper East Side y después habló brevemente con la prensa a las afueras del centro de votación, informó ABC 7 NY.

El alcalde demócrata dedicó las últimas semanas a realizar campaña por los candidatos a los que ha brindado su respaldo como parte de su lista “Nuestro Equipo, Nuestro Año”, haciendo un llamado a sus seguidores a acudir a emitir su derecho al voto antes del día antes de los comicios.

Entre las contiendas que acaparan la atención está la del décimo distrito congresional de Nueva York, donde el excontralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, desafía al representante Dan Goldman, quien lleva dos mandatos en el cargo.

En el 7.º Distrito Congresional, la asambleísta estatal Claire Valdez busca suceder a la representante Nydia Velázquez, quien tiene planeado retirarse al concluir su mandato.

Por su parte, la organizadora comunitaria Darializa Avila Chevalier está tratando de desbancar al representante Adriano Espaillat, quien lleva cinco mandatos en el cargo, en el 13.º distrito congresional.

Mamdani apoyó a Valdez, Lander y Avila Chevalier, y alegó que la elección de candidatos progresistas ayudará a impulsar su agenda en el ámbito federal.

Uno de los principales cuestionamientos de cara a las primarias del martes sigue siendo si el respaldo del alcalde alcanza para que los votos se transformen en victorias para sus aspirantes preferidos.

La votación anticipada sigue hasta este domingo. El día de las elecciones es el 23 de junio.

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