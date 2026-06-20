Grace Meng busca su reelección en el Congreso: “Tengo la experiencia, herramientas y relaciones para proteger a nuestras comunidades”

Desde el 2013, cuando se convirtió en congresista federal por el Distrito 6 de Queens, Grace Meng ha sido una de las figuras políticas neoyorquinas más conocidas en la Gran Manzana.

La representante, de origen chino, ha dado varias batallas al lado de la comunidad latina, especialmente durante las administraciones del presidente Trump, y ahora que busca su reelección en el Congreso, asegura que su historial de trabajo político es su mejor carta de presentación.

Con las elecciones primarias rodando, donde deberá enfrentar al exdiplomático Chuck Park, de origen coreano, a quien acusan de no vivir en el Distrito 6, al que busca representar, la congresista Meng habló en entrevista con El Diario y aseguró que espera ganar la reelección para seguir levantando la voz en la Cámara de Representantes y promover protecciones a las comunidades inmigrantes.

Meng se mostró confiada en que los demócratas recuperarán el control de la Cámara baja y destacó que de ser así, promoverán una reforma migratoria para hacerle contrapeso a lo que califica como abusos de ICE y del gobierno Trump.

La congresista del Distrito 6 también aseguró que urge reformar de cabo a rabo a la agencia que actualmente está persiguiendo a inmigrantes y dijo que seguirá impulsando un proyecto de ley para que las citas en sitios como Federal Plaza sean de manera virtual, a fin de evitar que cada día más personas terminen en poder de “la migra”, enfrentando la deportación.

Congresista, ya estamos en las elecciones primarias y todavía hay votantes de su distrito que no han sufragado. ¿Por qué ellos deberían votar por usted?

“Yo, la verdad me siento muy orgullosa de ser una congresista de Queens que busca la reelección. Y como esposa, como madre, como hija de inmigrantes estoy orgullosa de trabajar en un Congreso donde menos del 30% somos mujeres. Y creo que necesitamos tener más voces de mujeres en la mesa para continuar asegurándonos de que estemos resaltando las familias. Como hija de inmigrantes, mi abuela fue la primera que vino a este país, ella fue limpiadora y luego mis padres vinieron y trabajaron en un restaurante y la mayoría de mi infancia. Y después ellos empezaron su propio restaurante, por lo que yo entiendo realmente lo que significa ser de la comunidad y luchar por la comunidad. Y lo que quiero hacer es seguir con ese trabajo que he estado haciendo durante los últimos años, con la comunidad con la que he estado trabajando, juntos. Queremos asegurarnos de pelear y proteger a nuestras comunidades, porque ahora bajo la administración Trump, él ha intentado minimizar a la comunidad y poner sus espaldas como blanco de ataques para nuestras varias comunidades. Y como he estado allí en el Congreso por varios años, tengo la experiencia, herramientas y relaciones para proteger a nuestras comunidades. Por eso quiero seguir luchando contra la administración Trump para proteger a nuestros constituyentes y familias y traer recursos y dinero para nuestras comunidades”.

¿Qué opinión le merece su contendor, Chuck Park, quien considera que usted no ha hecho bien el trabajo en el Congreso?

“Respetuosamente estoy en desacuerdo con lo que él dice. Yo estoy orgullosa por el trabajo que he hecho allá, especialmente en este ultimo año, durante la administración Trump. Una de las cosas más grandes en las que nos hemos concentrado es en proteger a las comunidades inmigrantes y reunir a las familias. Vemos a ICE rampantemente en nuestras comunidades y cada semana trabajamos para volver a reunir a nuestras familias. Y como yo he estado en el Congreso por varios años, tengo un rol con antigüedad en el Comité de Apropiaciones. He podido traer decenas de miles de dólares para nuestras comunidades y quiero asegurarme de continuar haciéndolo. Me siento orgullosa de haber asegurado mucho dinero para nuestro distrito, incluyendo a la población latina e hispana. Y estos son recursos que he podido recuperar, porque he estado allá varios años”.

Hay un clamor fuerte para abolir a ICE ¿Cree que es posible que el Congreso, si es de mayoría demócrata, logre hacerlo?

“Yo creo que el gobierno federal necesita una agencia que maneje la seguridad fronteriza, pero la manera en la que ICE esta funcionando actualmente, no es buena. ICE en la manera actual necesita ser desmantelada y desarmarse y ser reformada severamente. Yo voté repetidamente para decir ‘no más dinero’ para ICE, porque la manera como ellos están haciendo el trabajo y cómo lo están haciendo ahora, no es aceptable. Básicamente hemos visto a ICE creando caos en nuestras comunidades. Han estado asustando a los neoyorquinos y por eso quiero asegurarme de arreglar a ICE para hacer que sea una agencia que asuma responsabilidad por sus actos y tenga transparencia. Y por eso presenté un proyecto de ley para asegurarnos de que ICE en la forma actual no continúe”.

¿Congresista, usted ve opciones reales de que los demócratas recuperen el control de la Cámara y quizá del Senado, especialmente con el efecto negativo que para su partido pudiera tener el cambio en los mapas electorales?

“Creo que es más difícil por el cambio de los mapas electorales, pero todavía creo que es posible. Incluso cuando hablo con republicanos tras bastidores, ellos creen que los demócratas vamos a recuperar el control, al menos de la Cámara. El Senado va a ser un poquito más difícil, pero creemos que vamos a tener el control del Congreso y por eso es muy importante que transmitamos el mensaje a nuestras comunidades. En mi distrito hay muchos votantes latinos y asiáticos que quizá votaron por Trump, algunos pensando que querían más seguridad pública. Otros votaron por Trump para que bajaran los costos. Pero ahora muchos están viendo lo que él está haciendo y muchos votantes están arrepentidos. Y hemos visto alrededor de todo el país en elecciones demócratas un muy buen desempeño con el que hemos ganado curules en lugares manejados por republicanos. Tenemos mucha esperanza de que los demócratas vamos a controlar la Cámara, y cuando eso pase, yo voy a ser presidenta de comité, y directamente podremos controlar adónde va el dinero en todas las agencias bajo el gobierno Trump. Por eso quiero asegurarme de que no estemos usando mal nuestro dinero ni vamos a permitir a la administración Trump que despilfarre nuestro dinero. Vamos a asegurarnos de que agencias como ICE y el Departamento de Justicia actúen con más transparencia y asuman responsabilidad por sus acciones”.

Congresista, en medio del clima de temor que hay actualmente ¿Qué mensaje le envía a la comunidad latina?

“Como hija de inmigrantes, les digo que entiendo lo que los inmigrantes y las comunidades de minorías pasamos. Por eso seguiré manteniendo mi historial de proteger a las comunidades y cumplirle a los inmigrantes neoyorquinos. Queremos asegurarnos de aprovechar nuestros varios años en el Congreso para hacer que la comunidad latina logre el sueño americano. Actualmente este presidente está haciendo que la comunidad latina sienta que no son verdaderos estadounidenses. Está poniéndolos como blanco y haciéndolos sentir como extranjeros, desde nuestros niños pequeños hasta los dueños de negocios y adultos mayores, quienes están molestos, pues este no es el país por el que ellos sacrificaron tanto para hacer realidad una vida mejor. Por eso, vamos a continuar trabajando para cumplirles con nuestro historial y asegurarnos de que todos tengan seguro de salud, vamos a crear trabajos. Yo he asegurado dinero para pequeños negocios y centros de salud. En Queens College creé el primer centro de cuidado infantil en el condado de Queens community college. Y uno de mis proyectos de ley que empecé en la pandemia, era incrementar el acceso al internet para personas en la comunidad de Queens”.

La Congresista Grace Meng promete seguir defendiendo a la comunidad inmigrante de los abusos de ICE. Foto Cortesía Grace Meng

Ese tipo de medidas son positivas pero hasta que no se legalice a los miles de inmigrantes indocumentados que viven en el país seguirán siendo blanco de ataques ¿Si los demócratas ganan el control del Congreso ya han hablado de promover algún tipo de proyecto de reforma migratoria que ponga un camino a la legalización?

“Puedo decirles que bajo el liderazgo de Hakeem Jeffries, él creó un proyecto de camino para una reforma migratoria. Hay una pieza de ley que los demócratas queremos promover tan pronto como sea posible, especialmente cuando regresemos al control de la Cámara. Y yo estaré trabajando con mis colegas para asegurarnos de que proveamos medidas para que nuestras comunidades sean protegidas y no convertidas en blanco de ataques y podamos mantener a nuestras familias juntas. Para que ese proyecto sea aprobado solo necesitamos el 51% de los votos”.

Háblenos de la iniciativa que tiene para que los chequeos sean virtuales y quienes tienen casos pendientes de inmigración no corran el riesgo de ser arrestados en una cita y luego quizá deportados

“Debido a lo que hemos estado escuchando de las personas en nuestro distrito, incluyendo a miembros de la comunidad latina, hemos armado varias iniciativas de ley. Una de ellas se trata de una hacia la agencia ICE para que usen máscaras y deban identificarse, así como hace el NYPD o cualquier autoridad, que no usan máscaras, solo identificaciones y números con altos estándares. Y otra preocupación de la gente de mi distrito es que les da miedo ir a Federal Plaza cuando tienen citas o audiencias y les preocupa que los detengan y los separen de sus familias y los envíen a sus países de origen. Por eso estoy impulsando una iniciativa de ley que requeriría chequeos virtuales en vez de que los inmigrantes tengan que acudir en persona. Esa es la manera de mantenerlos seguros y asegurarnos de que ICE no los agarre y los separe de sus familias”.

Datos del Distrito 6