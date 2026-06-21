Pronóstico del clima en Nueva York para este domingo 21 de junio

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir por las calles de Nueva York este domingo? El pronóstico del clima para las siguientes horas en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit (28ºC) y una mínima de 66 grados Fahrenheit (19ºC). Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Sospechamos que ésta puede ser tu próxima pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 7% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 12% en el transcurso del día y del 14% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 05:24 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:31 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén cielos cubiertos con lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 73 grados Fahrenheit (18 y 23ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 100% por la mañana, 88% por la tarde y 100% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.