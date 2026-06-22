Hijo de Liam Payne es el único beneficiario de la millonaria herencia del ex One Direction 

Bear Payne, el hijo de 9 años del fallecido cantante británico Liam Payne, será el único beneficiario de la millonaria herencia que le dejó su padre, quien falleció en octubre de 2024.

El exintegrante de One Direction dejó una herencia de $29.007.998 dólares y, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por PEOPLE, su único hijo es el beneficiario de la fortuna.

Una parte del dinero puede usarse de inmediato en beneficio de Bear. Sin embargo, los documentos señalan que la mayor parte del dinero se guardará en un fideicomiso hasta que Bear cumpla 18 años.

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer de la ventana de una habitación de hotel en Buenos Aires. Al momento de su muerte, el cantante no tenía testamento. Por esta razón, la madre de su hijo, la cantante Cheryl, se convirtió en la administradora de su patrimonio siete meses después de su muerte. El abogado Richard Mark Bray también se convirtió en administrador del patrimonio del músico.

La fortuna de Liam Payne ascendía a $38 millones de dólares, y el valor neto a unos $32,2 millones de dólares.

Según informó BBC, los administradores del patrimonio de Liam Payne pueden administrar el dinero, pero tienen autoridad limitada y no pueden distribuirlo. De acuerdo con las leyes británicas, si no hay cónyuge o pareja de hecho, el patrimonio del fallecido lo heredará el familiar consanguíneo más cercano.

Bear nació en 2017, fruto de la relación de Liam Payne con la cantante Cheryl Cole. El anuncio de su nacimiento lo hizo el cantante a través de su cuenta de Instagram. “Estoy increíblemente feliz de darle la bienvenida a nuestro nuevo bebé al mundo. Es un momento que jamás olvidaré y mi recuerdo favorito hasta ahora. Admiro profundamente a su increíble madre y cómo se ha comportado durante todo este proceso. Ella realmente ha hecho realidad mis sueños”, escribió el ex One Direction en Instagram.

Durante años, Payne lidió con las adicciones durante largo tiempo. El 16 de octubre de 2024, el cantante falleció luego de caer de la ventana de su habitación en el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Los análisis posteriores al fallecimiento detectaron la presencia de cocaína, alcohol y antidepresivos recetados en su sistema.

Su muerte causó conmoción en la industria del entretenimiento, especialmente en los fans de la legendaria banda adolescente One Direction, una de las boy bands más famosas de principios de la década de 2010.

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