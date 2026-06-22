Senado de EE.UU. aprueba proyecto de ley bipartidista para enfrentar la crisis de vivienda

El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes un amplio proyecto de ley bipartidista destinado a aumentar la oferta de viviendas y reducir los costos para compradores e inquilinos, en lo que legisladores consideran uno de los esfuerzos más significativos en décadas para abordar la crisis de asequibilidad habitacional.

La propuesta fue aprobada por 85 votos a favor y 5 en contra, y ahora pasa a la Cámara de Representantes, donde se espera una votación definitiva antes de ser enviada al presidente Donald Trump, quien ya expresó su respaldo a la iniciativa.

El texto es el resultado de años de negociaciones entre republicanos y demócratas y busca reducir obstáculos regulatorios, agilizar la construcción de viviendas y otorgar más herramientas a los gobiernos locales para impulsar nuevos desarrollos habitacionales, informó Associated Press.

El presidente del Comité Bancario del Senado, el republicano Tim Scott, aseguró que la legislación pretende “reducir costos, ampliar la oferta de viviendas, simplificar los trámites burocráticos, proteger a los contribuyentes y ayudar a más estadounidenses a alcanzar el sueño de ser propietarios de una vivienda”.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la prohibición para que inversionistas corporativos adquieran viviendas unifamiliares. Sin embargo, la versión final eliminó una disposición previa del Senado que obligaba a esos inversionistas a vender las viviendas de nueva construcción en un plazo de siete años.

La senadora demócrata Elizabeth Warren afirmó a AP que se trata del proyecto de ley de vivienda más importante aprobado por el Congreso desde 1990. La legisladora destacó que el precio promedio de una vivienda en Estados Unidos ha pasado de unos $150,000 dólares hace más de tres décadas a más de $500,000 dólares en la actualidad.

“Por primera vez, se impedirá que las empresas de capital privado compren viviendas unifamiliares e intenten convertir el sector inmobiliario en una inversión más de Wall Street”, sostuvo Warren.

Medidas para aumentar la construcción

La legislación contempla una serie de incentivos para incrementar la oferta habitacional. Entre ellos, simplifica las evaluaciones ambientales y acelera los procesos de construcción.

También prevé financiamiento para gobiernos locales que aumenten el ritmo de construcción de viviendas, incluyendo recursos del Programa de Subvenciones para el Desarrollo Comunitario. Asimismo, destina fondos para transformar infraestructuras abandonadas en desarrollos residenciales y facilita reformas de normas urbanísticas consideradas obsoletas.

El proyecto también amplía las posibilidades de financiamiento para viviendas asequibles mediante la participación de bancos y aumenta el número de unidades de vivienda pública que pueden recibir inversión privada a través del programa federal de la Sección 8.

Otro componente relevante es el impulso a las viviendas prefabricadas, consideradas una de las opciones más económicas del mercado estadounidense. La propuesta elimina requisitos considerados anticuados y amplía el acceso al financiamiento federal para este tipo de viviendas.

La aprobación ocurre en medio de una persistente crisis de vivienda en Estados Unidos. Tanto republicanos como demócratas han convertido el tema en una prioridad política debido al impacto de los elevados precios y la escasez de viviendas asequibles.

De acuerdo con datos citados por AP, las ventas de viviendas usadas han permanecido cerca de los $4 millones anuales desde 2023, muy por debajo del promedio histórico de $5.2 millones. Además, el mercado inmobiliario se ha visto afectado por el aumento de las tasas hipotecarias desde 2022.

Un informe económico de la Casa Blanca divulgado en abril estimó un déficit de alrededor de 10 millones de viviendas en el país. A ello se suma que el alquiler promedio, aunque ha disminuido durante los últimos años, seguía siendo en mayo un 17.2 % más alto que antes de la pandemia, según datos de Realtor.com.

La representante demócrata Maxine Waters calificó la iniciativa como un “paso enorme” para enfrentar los problemas de vivienda asequible y la falta de hogares para miles de personas.

El texto también incluye un acuerdo entre ambas cámaras sobre un programa federal de recuperación ante desastres, autorizando durante tres años los fondos de subvención destinados a apoyar la reconstrucción tras emergencias naturales.

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