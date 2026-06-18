Cuánto gastan los ultrarricos en una vivienda comparado con el resto de la población

Para la mayoría de las personas, comprar una vivienda representa una de las inversiones más importantes de su vida. Sin embargo, para los ultrarricos, adquirir propiedades suele formar parte de una estrategia patrimonial mucho más amplia, donde las viviendas funcionan como activos dentro de un portafolio de inversiones y no solo como un lugar para vivir.

Expertos del sector inmobiliario consultados por GOBankingRates revelaron las enormes diferencias entre lo que paga una familia promedio por una vivienda y lo que desembolsan las personas con grandes fortunas.

La brecha comienza desde el precio de compra. Chris Iverson, agente especializado en propiedades de lujo de Sotheby’s International Realty en Palo Alto, California, explicó que las casas nuevas que suelen adquirir los compradores ultrarricos en zonas exclusivas como Atherton y Palo Alto tienen precios iniciales de entre $25 millones y $30 millones.

En algunos casos, esas propiedades pueden superar fácilmente los $50 millones.

Según Iverson, estas residencias suelen incluir aproximadamente 10,000 pies cuadrados de construcción, equivalentes a unos 929 metros cuadrados habitables, además de una casa principal, casa de huéspedes y una construcción independiente junto a la piscina.

La diferencia resulta aún más evidente cuando se compara con el valor promedio de una vivienda en Estados Unidos. Datos de Zillow citados por GOBankingRates sitúan el precio promedio nacional en aproximadamente $357,445.

Pero el gasto de los ultrarricos no termina con la compra.

Iverson señaló que una de las partidas más importantes después de adquirir una propiedad es la seguridad.

Aunque muchas de estas viviendas se encuentran en comunidades privadas con vigilancia, los propietarios suelen invertir sumas adicionales en sistemas de protección.

Entre las medidas más comunes se encuentran guardias privados, perros de seguridad, muros perimetrales, cercas, sistemas avanzados de monitoreo y detección de intrusos, así como habitaciones seguras diseñadas para emergencias.

En algunos casos, los propietarios incluso adquieren terrenos o viviendas vecinas para incrementar su privacidad.

Como ejemplo, Iverson mencionó que Mark Zuckerberg compró las propiedades colindantes a su residencia en Palo Alto con el objetivo de crear una zona de protección alrededor de su hogar.

Sain Rhodes, especialista inmobiliario de Clever Offers, explicó que las personas con grandes fortunas suelen abordar el mercado inmobiliario de manera similar a como otros construyen una cartera de inversiones.

“Compran viviendas de la misma manera que otros construyen un portafolio de inversiones: estratégicamente, en múltiples propiedades y sin un límite máximo”, afirmó.

De acuerdo con Rhodes, para estos compradores las decisiones inmobiliarias forman parte de una estrategia financiera de largo plazo y no responden únicamente a necesidades habitacionales.

Los ultrarricos también alquilan propiedades, aunque en condiciones muy diferentes a las del mercado convencional.

Rhodes indicó que algunos alquileres de lujo en Manhattan ocupan plantas completas de edificios exclusivos y pueden costar entre $50,000 y $150,000 al mes.

Las cifras aumentan aún más en destinos vacacionales. Las residencias frente al mar en los Hamptons pueden alquilarse por entre $500,000 y más de $1 millón durante una sola temporada de verano.

En Europa, los alquileres de lujo en lugares como Mónaco y la Riviera Francesa pueden superar los $100,000 mensuales, según Iverson.

Además, muchos compradores de alto patrimonio utilizan el alquiler como una solución temporal mientras buscan una nueva propiedad para adquirir.

“Podrían alquilar propiedades durante seis a doce meses. Sin embargo, alquilan complejos residenciales, penthouses y fincas privadas”, explicó Iverson.

Los especialistas coinciden en que la principal diferencia entre los ultrarricos y el resto de la población no es únicamente cuánto gastan en vivienda, sino la forma en que utilizan los bienes raíces como herramienta para preservar, diversificar y aumentar su patrimonio a largo plazo.

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