Las casas más económicas ya cuestan $1 millón en cientos de ciudades, según Zillow

Comprar una vivienda se ha vuelto cada vez más difícil para millones de estadounidenses. Un nuevo análisis de Zillow revela que incluso las llamadas ‘casas para principiantes’ ya alcanzan precios de siete cifras en cientos de ciudades del país, una tendencia que se ha acelerado desde la pandemia.

De acuerdo con la firma inmobiliaria, actualmente existen 242 ciudades en Estados Unidos donde las viviendas más accesibles del mercado tienen un valor de al menos $1 millón.

Zillow define una ‘starter home’ o casa para principiantes como aquellas propiedades que se encuentran dentro del tercio inferior de precios de una región determinada.

La cifra representa un crecimiento importante en comparación con años anteriores. Según el estudio, el número de áreas metropolitanas donde estas viviendas básicas cuestan al menos $1 millón se ha triplicado desde 2020.

El aumento de precios comenzó durante la pandemia, cuando la escasez de viviendas coincidió con una fuerte demanda y tasas hipotecarias históricamente bajas, impulsando los valores inmobiliarios en gran parte del país.

“La pandemia redefinió el costo de comprar una vivienda, extendiendo las casas para principiantes de $1 millón desde un pequeño grupo de estados costeros hacia más de dos docenas de estados en todo el país”, explicó Kara Ng, economista senior de Zillow.

Aun así, Zillow señala que la vivienda inicial típica en Estados Unidos continúa costando mucho menos que esa cifra. Actualmente, el precio promedio de una casa para principiantes ronda los $199,000.

Por su parte, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios reporta que el precio medio de una vivienda en el país se acerca a los $418,000.

La situación representa un desafío creciente para los compradores. Según datos de Redfin, una familia necesita ingresos anuales cercanos a $117,000 para poder adquirir una vivienda promedio en Estados Unidos.

La firma también encontró que un hogar con ingresos medios tendría que destinar alrededor del 40% de sus ganancias al pago de una vivienda con precio medio.

Los expertos financieros suelen recomendar que los pagos hipotecarios no superen el 30% de los ingresos anuales después de realizar un enganche del 15%.

Los estados con más ciudades donde las casas para principiantes ya cuestan al menos $1 millón son:

–California: 105 ciudades

–Nueva York: 41 ciudades

–Nueva Jersey: 26 ciudades

–Florida: 11 ciudades

–Massachusetts: 10 ciudades

–Washington: 8 ciudades

–Texas: 7 ciudades

–Connecticut: 4 ciudades

–Hawái: 4 ciudades

–Maryland: 4 ciudades

–Colorado: 3 ciudades

–Carolina del Sur: 3 ciudades

–Illinois: 2 ciudades

–Wyoming: 2 ciudades

Con una ciudad cada uno:

–Arizona

–Georgia

–Kansas

–Michigan

–Minnesota

–Misuri

–Nuevo Hampshire

–Nevada

–Pensilvania

–Rhode Island

–Utah

–Virginia

En total, Zillow identificó 26 estados con al menos una ciudad donde las viviendas más económicas del mercado ya tienen un valor mínimo de $1 millón, frente a solo nueve estados antes de la pandemia.

Ng señaló que el fenómeno se está expandiendo especialmente en el noreste del país debido a la persistente escasez de viviendas.

“Las casas para principiantes de $1 millón están apareciendo en más ciudades del noreste porque la escasez de viviendas allí no se ha resuelto”, afirmó.

“Los mercados del Sun Belt han respondido con nueva oferta y han visto moderarse el crecimiento de los precios como resultado. El noreste no ha tenido ese alivio”.

El estudio sugiere que la falta de inventario sigue siendo uno de los principales factores detrás del aumento de precios, especialmente en regiones donde la construcción de nuevas viviendas no ha logrado mantenerse al ritmo de la demanda.

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