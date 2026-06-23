Empleado de hotel de la marca Trump enfrenta cargos por presuntamente quedarse con dinero de huéspedes

Un recepcionista de un hotel que opera bajo la marca Trump en Florida fue arrestado tras ser acusado de realizar un esquema mediante el cual presuntamente se quedaba con pagos en efectivo de huéspedes y luego utilizaba sus propias tarjetas para procesar las transacciones, con el objetivo de acumular puntos y recompensas.

Las autoridades informaron que Lukas Nicolas Varela-Torres, de 23 años, fue detenido el 17 de junio en relación con una investigación iniciada en el Trump International Beach Resort de Sunny Isles Beach, Florida.

El joven enfrenta cargos por robo mayor, fraude organizado, delitos contra usuarios de computadoras y uso ilegal de un dispositivo de comunicaciones.

Según una declaración jurada obtenida por PEOPLE, la investigación comenzó después de que la administración del hotel detectara irregularidades en transacciones realizadas por huéspedes que originalmente habían pagado en efectivo.

De acuerdo con los investigadores, esos pagos eran posteriormente anulados, revertidos, cancelados o modificados dentro del sistema de gestión del hotel.

Después, las reservaciones aparecían registradas como si hubieran sido pagadas con tarjetas vinculadas a Varela-Torres.

Las autoridades determinaron que el presunto esquema ocurrió en múltiples ocasiones entre febrero y junio de este año.

Aunque los huéspedes no perdían el dinero entregado para cubrir sus habitaciones, el hotel sí resultó afectado económicamente.

Según la investigación, la propiedad tuvo pérdidas aproximadas de $3,106.22 debido a las comisiones por procesamiento de tarjetas de crédito, gastos que no habrían existido si las transacciones en efectivo hubieran permanecido sin modificaciones.

Durante una entrevista realizada el 17 de junio, Varela-Torres supuestamente admitió haber recibido pagos en efectivo de clientes y luego revertido esas operaciones dentro del sistema del hotel.

También habría reconocido que utilizaba su propia tarjeta de crédito mediante una aplicación de pagos móviles para reemplazar las transacciones originales.

Según el expediente, el empleado explicó a los investigadores que actuó de esa manera para acumular puntos de recompensa y otros beneficios asociados a su tarjeta Chase Sapphire.

Tras revisar registros internos del hotel, declaraciones de testigos y las supuestas confesiones del acusado, los agentes procedieron a arrestarlo. Posteriormente fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight de Miami.

Durante una audiencia celebrada el 18 de junio, la jueza Mindy Glazer determinó que existía causa probable para continuar con el proceso judicial y fijó una fianza de $1,500 por cada uno de los cuatro cargos presentados.

Además, la jueza ordenó que Varela-Torres no tenga contacto con el hotel ubicado en Sunny Isles Beach y señaló que actualmente enfrenta una retención migratoria.

PEOPLE informó que intentó obtener comentarios tanto del Trump International Beach Resort como del abogado del acusado, pero hasta el momento no habían respondido.

La publicación también señaló que, según la Organización Trump, el Trump International Beach Resort no es propiedad ni es operado directamente por la empresa.

El inmueble pertenece a Dezer Owners & Developers, que utiliza el nombre y la marca Trump mediante un acuerdo de licencia.

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