Nueva York ofrece empleo de medio tiempo sin exigir experiencia ni título universitario: cómo solicitarlo

La ciudad de Nueva York tiene abierta una vacante de monitor de operaciones de campo en Manhattan. Es un puesto de 25 horas semanales para el que no se exigen estudios ni experiencia laboral formal, aunque sí es necesario poder comunicarse en inglés.

En qué consiste el trabajo

El Departamento de Juventud y Desarrollo Comunitario de Nueva York (DYCD, por sus siglas en inglés) busca a una persona para supervisar el servicio de alimentos en programas después de clases y actividades nocturnas para adolescentes.

El trabajo forma parte del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos, conocido como CACFP.

Hay una plaza disponible y el anuncio la clasifica como de nivel inicial.

La persona contratada visitará los centros participantes para comprobar que se sigan las reglas del CACFP, del Departamento de Salud y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

También revisará las listas de asistencia y los registros de comidas, verificará los cálculos semanales y observará las condiciones del área donde se sirven los alimentos.

Otra parte del puesto consiste en ajustar los pedidos de comida para evitar excedentes y procurar que haya suficientes raciones para ofrecer alimentos a cada participante.

El monitor deberá mantener archivos, registrar información en un sistema en línea, comunicar problemas entre el personal de los centros y la oficina central, apoyar capacitaciones y asistir a eventos del programa Cornerstone Food Service.

Requisitos y salario publicado

La convocatoria dice expresamente que no hay requisitos formales de educación o experiencia.

Sí pide que los candidatos puedan comprender y seguir instrucciones sencillas, además de entender y hacerse entender en inglés.

Se valoran conocimientos de manejo seguro de alimentos, atención al público y programas como Excel, Word y Outlook.

El puesto requiere desplazarse en transporte público a los lugares participantes.

El salario publicado para el puesto oscila entre $19.14 y $23.48 por hora.

Por lo general, la ciudad exige establecer residencia en Nueva York dentro de los 90 días posteriores al nombramiento.

Cómo presentar la solicitud

La oferta de empleo, identificada con el número 790787, permanecerá activa hasta el 6 de octubre de 2026.

Para postularse, hay que abrir la vacante en el portal oficial de empleos de la ciudad y seleccionar “Apply”.

El lugar de trabajo indicado es 2 Lafayette St., Manhattan. No se requiere examen para este puesto.

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