Marjorie Taylor Greene reafirma que no apoyará al Partido Republicano: “Estoy harta”

La excongresista republicana Marjorie Taylor Greene aseguró el lunes que ya no respaldará al Partido Republicano y afirmó que existe un creciente descontento entre antiguos aliados del movimiento Make America Great Again, al sumarse a las críticas que expresó el comentarista Tucker Carlson.

A través de una publicación en la red social X, Greene sostuvo que Carlson no es el único exaliado del presidente Donald Trump que ha decidido apartarse del partido.

“Somos muchísimos los que estamos hartos y no apoyaremos a un partido que traiciona a sus votantes y a su país”, escribió la exlegisladora por Georgia. “Eso no significa que nos estemos convirtiendo en demócratas”, agregó.

Tucker is not the only one who is done supporting the Republican Party.



There is A LOT of us that are absolutely fed up and will not support a party that betrays its voters and country.



That does not mean we are turning into Democrats either.



But we are DONE with the America? — Marjorie Taylor Greene ?? (@mtgreenee) June 22, 2026

Las declaraciones fueron difundidas después de que Carlson asegurara en el pódcast Can’t Be Censored que no respaldará a los republicanos en las próximas elecciones legislativas de medio mandato, publicó The Associated Press.

El exrostro de Fox News, quien hizo campaña a favor de Trump durante la contienda presidencial de 2024, afirmó que ya no puede apoyar a una organización política que, según él, no actúa en función de los intereses de Estados Unidos. Aunque aclaró que tampoco respaldará al Partido Demócrata, señaló que ha decidido apartarse de la formación republicana tras décadas de militancia política.

Carlson atribuyó buena parte de su distanciamiento a la política exterior de Trump, especialmente a la decisión de involucrarse en la guerra con Irán. También acusó al partido de tomar decisiones basadas en intereses ajenos a los de sus votantes y llegó a calificar esa conducta de “traición”.

Greene, que durante años fue una de las defensoras más visibles de Trump en el Congreso, se convirtió en una de sus voces críticas tras abandonar la Cámara de Representantes a comienzos de este año. Entre sus desacuerdos con el mandatario figuran el manejo de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, diferencias sobre política exterior y cuestionamientos por el cierre gubernamental más prolongado de la historia reciente.

Trump llegó a calificarla de “traidora”, mientras que Greene lo responsabilizó por las amenazas de muerte que presuntamente ha recibido su hijo tras la ruptura.

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