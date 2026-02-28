Marjorie Taylor Greene critica a Trump por ataques a Irán y lo acusa de “traición”

Marjorie Taylor Greene, exrepresentante republicana por Georgia, criticó este sábado la decisión del presidente Donald Trump de lanzar ataques a gran escala contra Irán, una ofensiva que, según la Casa Blanca, busca desmantelar los esfuerzos nucleares de Teherán y promover un cambio de régimen.

A través de la plataforma X, Greene publicó un extenso mensaje en el que cuestionó el razonamiento del gobierno de Trump y acusó al mandatario de traicionar a los votantes que respaldaron su promesa de campaña de evitar nuevas guerras en el extranjero.

“Siempre es mentira y siempre es ‘Estados Unidos al último’”

En una publicación de casi 700 palabras difundida el sábado, Greene expresó su rechazo a la intervención militar.



“Miles y miles de estadounidenses de mi generación han muerto y han resultado heridos en interminables guerras extranjeras sin sentido, y dijimos basta. Pero estamos liberando al pueblo iraní. Por favor”, escribió en la red social.



La exlegisladora también se refirió a la población iraní, que cifró en 93 millones de personas, y cuestionó los argumentos sobre la amenaza nuclear.





“Hay 93 millones de personas en Irán; que se liberen. Pero Irán está a punto de tener armas nucleares. Sí, claro”, añadió.



Greene sostuvo que este episodio representa “la peor traición”, al provenir, según dijo, del mismo liderazgo que prometió un giro respecto a políticas anteriores.

Ruptura con Trump y nuevas críticas

Aunque fue una de las principales defensoras del mandatario durante gran parte de su gestión, Greene ha intensificado sus cuestionamientos desde el año pasado. A inicios de este mes calificó el lema “Make America Great Again” como una “mentira” y criticó el primer año de Trump tras su regreso al poder.

El presidente respondió a los señalamientos, calificándola de “traidora”.

Respuesta republicana y reacción en el Congreso

El representante republicano por Indiana, Marlin Stutzman, rechazó los comentarios de Greene en una entrevista con la cadena CNN.



“Marjorie, cualesquiera que sean sus razones, no las entiendo. Pero esto prioriza a Estados Unidos; Estados Unidos está al frente”, afirmó en referencia a los ataques contra Irán.

I did not campaign for this.

I did not donate money for this.

I did not vote for this, in elections or Congress.

This is heartbreaking and tragic.

And how many more innocent will die?

What about our own military?

This is not what we thought MAGA was supposed to be.

Shame! https://t.co/qX6TKIUAMZ — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) February 28, 2026

Operación militar en Irán y objetivo nuclear

En un video publicado la madrugada del sábado, Trump aseguró que Estados Unidos lleva a cabo una operación de combate masiva y continua en Irán, dirigida contra los misiles y la armada de Teherán. El mandatario ha reiterado su intención de impedir que el país obtenga un arma nuclear y ha instado a un cambio de régimen.

La decisión ha generado oposición entre demócratas y algunos críticos habituales del presidente dentro del Partido Republicano, quienes han pedido que el Congreso debata la intervención militar.

