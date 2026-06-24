Cadáveres de madre e hijo hallados en casa en venta en Connecticut

Sally Ann Cash (54) y su hijo Brian Cash (22) fueron identificados como dos de las tres personas halladas en avanzado estado de descomposición en una casa que estaba a la venta en Burlington, Connecticut.

El 3er cuerpo aún no ha sido identificado y se le están realizando pruebas de ADN. La oficina del médico forense, el Departamento de Policía de Burlington, la Policía Estatal de Connecticut y el laboratorio forense del estado están trabajando en el caso.

La policía estatal ha señalado que el caso no parece tener implicaciones delictivas y que no hay indicios de actividad sospechosa. Las causas de los decesos tampoco ha sido determinada.

Sally Ann Cash figuraba como propietaria de la vivienda en 7 Stanwich Lane donde se hallaron sus restos, los de su hijo y los de la otra persona el 14 de junio, después de que el nuevo propietario de la vivienda embargada entrara en la casa. La policía estatal señaló que la vivienda había sido adquirida recientemente en una subasta de ejecución hipotecaria en su estado actual (“as-is”/”como está”).

Los registros indican que el Departamento de Bomberos Voluntarios de Burlington acudió a la vivienda en dos ocasiones antes del hallazgo de los restos óseos; una de ellas ocurrió el mismo día en que se encontraron los cuerpos, indicó NBC News.

Asimismo, los registros de llamadas muestran que el departamento de bomberos respondió a tres avisos de emergencia médica en la casa en 2021: el 28 de noviembre, el 29 de noviembre y el 18 de diciembre. En cada una de visitas se trasladó a alguien al Hospital John Dempsey, en Farmington, para su evaluación y atención médica.

La siguiente intervención tuvo lugar el 23 de mayo de este año, cuando la policía de Burlington envió a los bomberos tras recibir informes de que se escuchaba una alarma de incendio en la vivienda. Ese día los equipos de emergencia inspeccionaron el perímetro de la casa y no observaron indicios de incendio ni de humo. El informe indica que la vivienda parecía estar desocupada desde el exterior, con carteles que señalaban que debía contactarse a una empresa administradora en caso de emergencia.

El 14 de junio los bomberos regresaron a la propiedad a petición de la policía para realizar pruebas de detección de monóxido de carbono. No se detectó presencia de dicho gas. Horas más tarde, aproximadamente a las 4:45 p.m., se solicitó la presencia de la Policía Estatal de Connecticut en la vivienda tras el hallazgo de restos óseos en su interior. Desde entonces el caso ha sido un gran misterio.

Un nuevo documento presentado el lunes 22 señala que el abogado encargado de gestionar la venta por ejecución hipotecaria nunca entró en la casa porque “jamás recibió permiso del propietario”. La vivienda parecía abandonada, pero, según los vecinos, se habían colocado carteles que indicaban “prohibido el paso” y “ocupado por el propietario” en el exterior.

Según los documentos, la presencia de esos carteles fue la razón por la que no se contrató a un cerrajero; sin embargo, por el momento se desconoce quién los colocó.