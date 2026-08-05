Neymar se insultó con dirigentes del Remo tras clasificación del Santos en Copa de Brasil

La clasificación del Santos a los cuartos de final de la Copa de Brasil quedó opacada por un tenso intercambio de palabras en vestuarios entre Neymar y altos mandos del club Remo.

El atacante paulista, clave en el triunfo por 1-0 disputado en el estadio Mangueirao al repartir una asistencia decisiva, reaccionó de forma airada ante las hostilidades recibidas desde las gradas durante el compromiso.

Al finalizar el encuentro, el internacional brasileño encaró a la comitiva local recordándoles de manera sarcástica su eliminación del certamen nacional. La interacción escaló rápidamente a un intercambio de descalificativos verbales, requiriendo la intervención inmediata de los cuerpos de seguridad para evitar un conflicto mayor.

“Gracias por el cariño, Belém”, ironizó el exjugador del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain a través de sus redes sociales tras los incidentes, acompañando el texto con emojis de risa.

El presidente del Remo, Antonio Carlos Teixeira, repudió con severidad la actitud adoptada por la estrella del Santos durante su estancia en la ciudad: “El Santos no necesitaba de eso. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un bando de niños, que hizo esas payasadas aquí, aún quiso provocarnos. Somos culpables por idolatrar a un bando de vagabundos como ese”, aseveró el directivo en zona mixta.

A este nuevo episodio se suman episodios extradeportivos como su asistencia a un campeonato de póquer durante un compromiso de Copa Sudamericana para el cual no estaba citado, un conato de altercado con el juvenil Robinho Jr. en una sesión de entrenamiento, enfrentamientos verbales con aficionados tras resultados adversos y gestos hacia la tribuna.

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