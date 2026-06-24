Clima de hoy en Chicago para este miércoles 24 de junio

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Por esta razón, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 24 de junio.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) y una mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 70 durante la primera parte del día y del 65 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, habrá más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:16 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 20:30 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana tendremos nubes y claros con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 75 grados Fahrenheit (24 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 63 (17ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 63% por la mañana, 9% por la tarde y 63% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima