Clima de hoy en Nueva York para este miércoles 24 de junio

¿Qué ropa usar para salir por las calles de Nueva York este miércoles? Para empezar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY estarán entre los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 12% en el transcurso del día y del 12% en el curso de la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:25 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:31 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá escasa nubosidad con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 81 grados Fahrenheit (20 y 27 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 22% por la mañana, 84% por la tarde y 22% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.