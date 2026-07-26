Tres cambios en el Seguro Social podrían afectar tus beneficios en 2027

El Seguro Social podría registrar varios ajustes importantes en 2027 que impactarán tanto a jubilados como a trabajadores que reciben o financian el programa.

Entre los cambios previstos se encuentran un nuevo aumento por costo de vida (COLA), modificaciones en los límites de ingresos para quienes trabajan mientras cobran beneficios y un incremento en el tope salarial sujeto al impuesto del Seguro Social.

Aunque las cifras aún no son definitivas, las estimaciones apuntan a que estos cambios serán anunciados oficialmente el próximo 14 de octubre, una vez que se publiquen los datos de inflación correspondientes a septiembre.

1. El aumento anual por costo de vida podría ser mayor

Cada año, los beneficiarios del Seguro Social reciben un ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es compensar la pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación.

El incremento se calcula utilizando la inflación registrada entre julio y septiembre a través del índice CPI-W, una variante del Índice de Precios al Consumidor.

En 2026, los pagos aumentaron 2.8% porque esa fue la inflación registrada durante el tercer trimestre de 2025.

Sin embargo, este año la inflación ha mostrado una tendencia al alza, impulsada en buena medida por el aumento de los precios de la energía relacionado con la guerra entre Irán e Israel.

Por ello, la organización The Senior Citizens League (TSCL) estima que el COLA para 2027 será de 3.8%, mientras que la analista independiente Mary Johnson proyecta un incremento de 3.7%.

El porcentaje definitivo no se conocerá hasta el 14 de octubre, cuando el Departamento del Trabajo publique los datos oficiales de inflación de septiembre.

Posteriormente, la Administración del Seguro Social anunciará formalmente el nuevo ajuste.

2. También subirían los límites de ingresos para quienes siguen trabajando

Las personas que cobran el Seguro Social antes de alcanzar la edad plena de jubilación deben respetar ciertos límites de ingresos si continúan trabajando, ya que superar esas cantidades puede provocar la retención temporal de una parte de sus beneficios.

Durante 2026, el límite para quienes todavía no alcanzan la edad plena de jubilación es de $24,480.

Si una persona gana más de esa cantidad, el Seguro Social retiene $1 por cada $2 obtenidos por encima del límite.

Para quienes alcanzan la edad plena de jubilación durante ese mismo año, el límite aumenta a $65,160 y la retención baja a $1 por cada $3 de ingresos adicionales.

Los fideicomisarios del Seguro Social estiman que en 2027 esos límites subirán hasta aproximadamente $25,200 y $67,200, respectivamente.

No obstante, las cifras oficiales también serán confirmadas el 14 de octubre.

Una vez que la persona alcanza la edad plena de jubilación, estos límites dejan de aplicarse.

Además, los beneficios retenidos antes de ese momento no se pierden definitivamente, ya que la Administración del Seguro Social ajusta posteriormente el monto mensual para compensar gradualmente esas retenciones.

3. Los trabajadores con salarios más altos podrían pagar más impuestos

Otro cambio previsto afecta a quienes tienen ingresos elevados.

El Seguro Social se financia principalmente mediante un impuesto sobre la nómina, pero este solo se aplica hasta un límite máximo de ingresos.

En 2026, ese tope es de $184,500, por lo que cualquier ingreso superior queda exento de este impuesto.

Las proyecciones de los fideicomisarios del programa indican que el límite aumentará hasta $190,200 en 2027.

Si esa estimación se confirma, otros $5,700 quedarían sujetos al impuesto del Seguro Social del 6.2%.

Como resultado, algunos trabajadores tendrían que pagar aproximadamente $353.40 adicionales en impuestos durante el año.

Al igual que los demás ajustes, esta cifra permanecerá como una estimación hasta que la Administración del Seguro Social publique los valores oficiales el próximo 14 de octubre.

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