Cómo se definen los desempates en el Mundial 2026 y quién avanza a dieciseisavos

Con la victoria de Colombia la noche del martes en Guadalajara se cerró la jornada 2 del Mundial 2026. Ahora la fase de grupos entra en su etapa cumbre y muchos equipos jugarán con la calculadora en la mano para saber quién clasifica a dieciseisavos de final.

Tras la modificación de 32 a 48 selecciones, las vías de clasificación se modificaron, al igual que los criterios de desempate de los grupos.

Los dos primeros de cada uno de los 12 grupos avanzan automáticamente. Sin embargo, los ocho mejores terceros lugares también clasificarán.

Es la primera vez desde 1994, cuando solo compitieron 24 equipos, que existe esta opción para los equipos que terminan terceros.

Criterios de clasificación en caso de empate

Si dos o más equipos terminan igualados, se aplican estos pasos en este orden.

Enfrentamientos directos: quién ganó o cómo quedaron entre sí los equipos empatados.

Diferencia de goles entre ellos: goles anotados menos goles recibidos solo en esos duelos.

Goles marcados entre ellos: quién hizo más goles en esos partidos.

Diferencia de goles total: contando todos los partidos del grupo.

Goles totales anotados: quién convirtió más en toda la fase de grupos.

Fair Play: menos tarjetas amarillas y rojas (incluye al cuerpo técnico).

Ranking FIFA: si todo lo anterior sigue igualado, avanza el mejor ubicado en la clasificación mundial.



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