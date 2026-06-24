Primeros aspirantes para trabajar en el US Open llegan al complejo de tenis en Queens

Dicen que el tenis es un deporte individual, y es verdad, pero cuando se trata de llevar a cabo el principal evento a nivel mundial que alberga a millones de visitantes se necesitan más de un jugador para ganar la partida y convertir el US Open en un torneo inolvidable.

El National Tennis Center de Flushing al igual que años anteriores volvió a recibir desde este miércoles a numerosos candidatos en la feria de trabajo quienes formarán parte de la organización del cuarto Grand Slam de la temporada.

Las instalaciones de la USTA en el complejo tenístico de Queens se llenaron desde las 3 p.m. hasta las 7 p.m. para la contratación de los aspirantes a las diferentes posiciones de empleos quienes aspiran a contribuir con su esfuerzo y profesionalismo a la realización del Abierto de Estados Unidos, evento que recibe a millones de visitantes locales e internacionales.

Este jueves 25 concluye la contratación de personal y para quienes se animen a formar parte de este evento aun hay plazas vacantes, según se dio a conocer.

Las opciones de trabajo son para nuevos aspirantes y también para quienes ya han colaborado con el torneo anteriormente y quieran volver a contribuir al éxito del mismo.

No hay horarios de entrevista designados durante el evento de contratación. Se deben registrar con el personal encargado, quienes guiarán a lo largo del proceso de exploración y entrevista para los puestos de trabajo disponibles.

“Es posible que te contraten en el momento, pero no está garantizado. Algunos puestos requerirán seguimiento por parte de un reclutador. Si no hay puestos que se ajusten a tu experiencia, añadiremos tu currículum a nuestra comunidad de talento y se hará las notificaremos cuando haya una oportunidad disponible”, dio a conocer USTA.

El mensaje del US Open a los potenciales colaboradores es: “Capacitamos a nuestra gente para defender lo que importa: carreras profesionales significativas que inspiran comunidades y personas más saludables en todas partes. Trabajar aquí consiste en generar un impacto positivo e intencional: en el deporte del tenis, en tu trayectoria profesional, en tu salud y en quienes te rodean. No solo te alentamos en esa misión. Te damos todo lo que necesitas para tener éxito en ella”.

La misión del torneo tanto para los trabajadores como los visitantes es ofrecer experiencias únicas de primer nivel para los aficionados, jugadores y los socios.

“El US Open es como mi casa”

Juan Leottau, de 22 años, residente de Woodside, Queens, originario de Cartagena, regresa al US Open con todos los ánimos de la primera vez cuando tenía 20 años.



“Llevo dos años trabajando en el US Open, espero que este tercer año sea de lo mejor al igual que los anteriores…el US Open es como mi casa”, mencionó el joven quien llegó a EEUU hace ocho años y aspira a convertirse en actor,

“El 2024 me fue muy bien pero el año pasado me pude reencontrar con amigos de la escuela quienes vinieron al fan week trataba de esperarlos afuera para verlo y con adultos que se hicieron amigos míos cuando recién empecé”, recuerda Juan quien se ha desempeñado en las labores de limpieza.

“El US Open me ha ayudado en muchas cosas por mucho que pudiera ser el trabajo de esfuerzo se trata de pasarla bien y ayudar a la gente, lo mas importante es pasar con la gente. Una de mis gratas experiencias ha sido conocer a muchas celebridades que vienen al torneo como cualquier persona”, menciona el joven colombiano quien dijo encontrarse listo para retornar a su segunda casa.

El US Open me ha ayudado en muchas cosas por mucho que pudiera ser el trabajo de esfuerzo se trata de pasarla bien y ayudar a la gente" Juan Leottau

De La Paz al US Open

Rosario Antequera, de La Paz, Bolivia, quien debutó el año pasado trabajando en el Abierto de Estados Unidos y reside desde hace 35 en Queens, aprovechó que vive a solo 10 minutos del complejo de la USTA para formar parte del equipo de miles de manos que llevan adelante el evento deportivo.

“Yo ya soy una persona retirada vine aplicar y dije que me toque lo que sea”, expresa doña Rosario que agregó: “me enteré que había este trabajo con unos amigos de la iglesia que decían que estaban contratando, yo vivo cerca al estadio y el año pasado me fue muy bien. Ha sido un trabajo muy bonito he hecho un trabajo de limpieza pero no me importa el tenis es fantástico la verdad nunca me imaginé trabajar aquí, estar adentro es una sensacion indescriptible asi vengas a limpiar los baños disfrutas el ambiente que es tan bonito adentro y más si lo puedes compartir con otras personas”, menciona emocionada Antequera quien se alegró al confirmarse su aceptación para estar este 2026 en el torneo.

He hecho un trabajo de limpieza pero no me importa el tenis es fantástico la verdad nunca me imaginé trabajar aquí, estar adentro es una sensacion indescriptible" Rosario Antequera

Hasta este miércoles se habían recibido al menos 3,000 aplicaciones online de trabajo de aspirantes a colaborar en el US Open.

Jessica Oliveira, quien forma parte del departamento de recursos humanos de la USTA, dio a conocer que debido a la expansión del torneo para este año se han necesitado una mayor cantidad de trabajadores.

“Este año tenemos más puestos de trabajo porque el torneo se ha expandido, hemos contratado 2,500 trabajadores pero con los vendedores llegan a un total de 7,000. Muchos aplicantes no son solo de Nueva York, tenemos de Florida, California, Minesota, Nueva Jersey, Connecticut”, expresó Oliveira.

Para más información visite: https://careers.usopen.org/hiring-event/