Varios estados bajan el impuesto a la gasolina mientras NY y NJ pagan más de $4

Una revisión de The Associated Press muestra que alrededor de un tercio de los estados ya adoptó medidas para reducir sus impuestos a la gasolina, una medida adicional para contener el impacto de los precios que sigue castigando a los conductores en todo Estados Unidos. Ohio eliminará temporalmente 38.5 centavos por galón a partir de este domingo 4 de octubre de 2026, mientras el promedio nacional permanece en $4.38 por galón y el diésel ronda los $6.36.

En cambio, en Nueva York y Nueva Jersey, donde la gasolina también supera los $4 por galón, los conductores enfrentan los altos precios sin un recorte equivalente en los impuestos estatales. AAA reporta promedios de $4.48 en Nueva York y $4.31 en Nueva Jersey, por lo que el titular es válido.

El alivio, sin embargo, no necesariamente llegará completo e inmediato a las estaciones de servicio. Muchas gasolineras necesitarían vender primero el combustible adquirido cuando el impuesto todavía estaba vigente y, al mismo tiempo, las variaciones en el precio del petróleo pueden absorber parte del ahorro.

Mientras tanto, la gasolina regular ha aumentado cerca de 50% desde el inicio de la guerra con Irán, según datos de AAA citados por The Associated Press.

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Ohio elimina el impuesto por 90 días

El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, firmó la Ley de la Cámara 519 el jueves 1 de octubre, la cual establece que a partir de este domingo 4, la entidad prácticamente eliminará durante 90 días sus gravámenes de 38.5 centavos por galón de gasolina y 47 centavos por galón de diésel. La medida, sin embargo, mantendrá los impuestos federales de 18.4 y 24.4 centavos, respectivamente.

Con esta medida, un tanque de 15 galones podría costarte hasta $5.78 menos si la rebaja estatal se traslada completa al precio final. Pero el alivio tendrá un alto costo para las finanzas estatales: el gobierno de Ohio deberá utilizar unos $725 millones del fondo general para reemplazar los ingresos que normalmente financian carreteras y puentes.

La senadora estatal republicana Michele Reynolds sostuvo que la ley “brindará un alivio muy necesario a los habitantes de Ohio” mientras continúan aumentando los precios. Pero la representante demócrata Allison Russo la calificó como una “maniobra” electoral y estimó un ahorro promedio de apenas $55 por conductor durante tres meses.

Georgia, Indiana y Utah también recortan impuesto a la gasolina

Georgia suspendió durante 30 días un impuesto de 33.3 centavos por galón de gasolina y 37.3 centavos de diésel, entre el 29 de septiembre y el 29 de octubre. La orden del gobernador Brian Kemp también relajó límites de peso para vehículos comerciales con el objetivo de reducir costos incorporados a productos cotidianos.

Indiana extendió hasta el 4 de noviembre la suspensión de sus impuestos de uso y consumo sobre la gasolina. Estos gravámenes normalmente se cobran en el nivel del distribuidor, no directamente en la bomba. Esta distinción ayuda a explicar por qué la reducción puede tardar en aparecer.

Utah tomó una ruta más moderada: bajó por seis meses el impuesto a la gasolina de 37.9 a 31.9 centavos por galón, una rebaja de 6 centavos vigente hasta el 31 de diciembre. El diésel quedó fuera de ese recorte extraordinario.

California busca hasta 15 centavos de alivio

California, uno de los estados donde la gasolina es más cara a nivel nacional, adelantó el uso de la mezcla de invierno, generalmente más barata, tras suspender el requisito estacional de gasolina de verano. El cambio puede representar hasta 15 centavos menos por galón, aunque el promedio estatal había alcanzado $6.38 el 30 de septiembre, cerca de su récord de $6.44.

La diferencia importa: California no eliminó un impuesto, sino una regulación sobre la composición del combustible. Por eso, el ahorro dependerá de la oferta disponible, la ubicación y la velocidad con que las refinerías y estaciones incorporen la mezcla autorizada.

La rebaja puede tardar en llegar

Jeff Lenard, portavoz de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia, advirtió que los clientes esperan que cada bomba reduzca el precio el mismo día, “pero es mucho más complicado que eso”. Explicó que “los costos y los cambios ocurren más arriba” en la cadena, por lo que primero podría venderse inventario adquirido con impuestos.

En términos prácticos, compara el precio visible antes de cargar y no asumas que toda estación aplicará el ahorro al mismo tiempo. Si conduces desde Nueva York o Nueva Jersey hacia un estado con exención, calcula combustible y peajes: una rebaja por galón puede desaparecer si recorres una distancia adicional en busca de menores precios.

Lo que debes revisar antes de llenar

Consulta el promedio local de AAA: el dato nacional de $4.38 no representa necesariamente el precio de tu condado o ciudad

el dato nacional de $4.38 no representa necesariamente el precio de tu condado o ciudad Espera el recambio de inventario: en Ohio, las estaciones pueden necesitar vender el combustible adquirido con el impuesto antes de reflejar plenamente la exención

en Ohio, las estaciones Conserva tus recibos: podrás comprobar si el precio bajó durante la vigencia del alivio y comparar estaciones cercanas

podrás comprobar si el precio bajó durante la vigencia del alivio y comparar estaciones cercanas No confundas impuestos: las pausas estatales no eliminan automáticamente los gravámenes federales ni otros cargos

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los estados que eliminan el impuesto a la gasolina

¿Cuándo comienza la exención de gasolina en Ohio?

Comienza el domingo 4 de octubre de 2026 y se mantendrá durante 90 días, hasta el 2 de enero de 2027.

¿Cuánto puedes ahorrar por llenar el tanque en Ohio?

Si cargas 15 galones y recibes el recorte completo, el ahorro máximo estimado es de $5.78 por tanque.

¿La gasolina bajará inmediatamente en todas las estaciones?

No necesariamente. Las estaciones pueden necesitar vender inventario previamente gravado antes de ofrecer combustible comprado sin el impuesto estatal.

¿Qué estados ofrecen alivio más amplio?

Ohio, Georgia e Indiana suspendieron o redujeron gravámenes; Utah aplicó un recorte parcial y California flexibilizó su mezcla estacional.

¿Estas medidas reducen el precio de los alimentos?

Podrían moderar costos de transporte y producción, especialmente cuando el alivio incluye diésel agrícola, pero no existe garantía de que el descuento llegue completo al supermercado.

Conclusión

Las exenciones a los impuestos estatales pueden dar un respiro durante el otoño, pero vencen entre finales de octubre y comienzos de 2027, mientras los precios energéticos siguen impactados por la guerra y las interrupciones en el suministro.

Si dependes del automóvil para trabajar, conviene usar este periodo para medir tu gasto real: cuando regresen los impuestos, el costo por tanque podría subir incluso si el petróleo no aumenta.

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