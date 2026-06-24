Terremoto de magnitud 7.1 sacude Venezuela

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este miércoles la costa norte de Venezuela, provocando escenas de alarma en Caracas y otras ciudades del país, además de activar avisos preventivos por posible tsunami en varias zonas del Caribe.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico tuvo una magnitud preliminar de 7.1 y se registró cerca de la localidad de Morón, en la costa centro-norte venezolana, a una profundidad aproximada de 13 kilómetros. El epicentro se localizó a unos 168 kilómetros de Caracas, donde el temblor fue percibido con intensidad por miles de habitantes.

Notable quake, preliminary info: M 7.1 – 28 km NW of Montalbán, Venezuela https://t.co/0C6sVStlcv — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 24, 2026

Los primeros reportes indican que edificios, viviendas y oficinas se estremecieron durante varios segundos en la capital venezolana, lo que provocó evacuaciones preventivas en distintos sectores. Testigos citados por agencias internacionales señalaron que algunas estructuras presentaron grietas tras el movimiento, mientras que videos difundidos en redes sociales mostraron daños en inmuebles de Caracas.

Las autoridades venezolanas no han presentado un balance oficial consolidado sobre víctimas o daños materiales. Equipos de protección civil y organismos de emergencia continuaban realizando inspecciones en las áreas donde el sismo fue percibido con mayor fuerza.

Además de Caracas, usuarios en redes sociales reportaron haber percibido el terremoto en ciudades del centro y occidente de Venezuela. También surgieron testimonios de habitantes de países vecinos que afirmaron sentir las vibraciones del movimiento telúrico.

Tras el terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió avisos preventivos para diversas zonas del Caribe mientras se evaluaba el potencial impacto del evento sísmico sobre el nivel del mar. Entre las áreas bajo vigilancia figuraron las costas de Venezuela, Aruba, Curazao y Bonaire, así como Puerto Rico y las Islas Vírgenes.