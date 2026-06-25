Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 25 de junio al 1 de julio

Estreno de “Próximo” en Repertorio Español

Repertorio Español (138 East 27th Street) presenta el estreno y la temporada limitada de “Próximo”, una de las obras más aplaudidas del reconocido dramaturgo y director argentino Claudio Tolcachir. La producción se presentará durante cuatro funciones, del jueves 25 al domingo 28 de junio. Protagonizada por Lautaro Perotti y Santi Marín, la pieza teatral indaga con profunda poesía y crudeza en torno a los vínculos fundados en la distancia. La historia sigue a Pablo, un argentino que se encuentra en Australia, y a Elián, un actor español que vive en Madrid. En tiempos donde las redes sociales y las videollamadas han sustituido a las cartas tradicionales, ambos construyen una intensa historia de amor a través de la pantalla. Boletos: https://repertorio.nyc.

Foto: Cortesía

Bryant Park se convierte en un campo de fútbol

La compañía Nike trae al Bryant Park una experiencia única con las finales de “Toma El Juego”, del 25 al 27 de junio, convirtiendo el parque en un campo de fútbol callejero de 16,000 pies cuadrados. El evento reunirá a más de 150 jóvenes futbolistas de toda Norteamérica que buscarán ganar un contrato de un año como embajadores de la marca, tras clasificarse en torneos organizados por Nike alrededor del mundo. Además de la competencia, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente inspirado en la cultura del street soccer, con música en vivo, DJs, propuestas gastronómicas, el mercado nocturno Toma Night Market y experiencias interactivas exclusivas. La entrada es gratuita y abierta al público. Más información: https://about.nike.com.

Foto: Cortesía

KIOSKO: arte venezolano contemporáneo

EL CONSULADO presenta KIOSKO, una exposición colectiva curada por Eugenia Sucre que transforma la galería en un punto de encuentro para el arte y la cultura venezolana contemporánea. Inspirada en los tradicionales kioscos urbanos, la muestra reúne pinturas, grabados, libros, fanzines, discos de vinilo, casetes, postales y otras ediciones de artistas venezolanos dentro y fuera del país. Las obras exploran temas como la migración, la memoria, la identidad y el sentido de pertenencia. La exposición estará abierta del 25 al 30 de junio en Henrique Faria | New York (35 East 67th Street, 4.º piso, Manhattan). Horario de galería: lunes a viernes, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. Más información: https://elconsuladonyc.org.

Foto: Cortesía El Consulado

Festival ¡Pueblo Harlem! celebra la cultura latina

Este viernes 26 de junio, la organización Belongó celebrará la 12va edición de ¡Pueblo Harlem!, un festival gratuito de música y cultura latina que reunirá a familias y miembros de la comunidad en la histórica Riverside Church de Harlem (91 Claremont Avenue). El evento ofrecerá actividades para todas las edades, incluyendo talleres juveniles, programas musicales interactivos y una experiencia de percusión para niños de 3 a 5 años, diseñada para introducirlos a los instrumentos y a los fundamentos de la música afrolatina. También habrá un torneo de dominó organizado por Major League Domino, clases de salsa, oportunidades para conectar con organizaciones comunitarias y presentaciones artísticas durante todo el día. La jornada culminará con un concierto del pianista ganador del Grammy y fundador de Belongó, Arturo O’Farrill, junto a la Afro Latin Jazz Orchestra y Ballet Hispánico. De 11:00 am a 6:00 pm. Más información:https://www.afrolatinjazz.org.

Foto: Cortesía Belongó

Merengue bajo las estrellas en Lincoln Center

La serie Summer for the City de Lincoln Center invita al público a disfrutar de una noche gratuita de baile y música dominicana este viernes 26 de junio a las 6:30 pm en The Dance Floor (10 Lincoln Center Plaza). La velada estará dedicada al merengue y contará con la presentación de la acordeonista y cantante dominicana Rubali Valerio, conocida como El Rubí del Acordeón. Considerada una de las figuras emergentes más destacadas del merengue típico, ha compartido escenario con leyendas del género como Fefita La Grande, Yovanny Polanco y El Prodigio. La actividad incluirá una clase de baile dirigida por Talia Castro-Pozo y Fausto Felix, además de música a cargo de DJ Spicy. Más información:https://lincolncenter.org.

Foto: Cortesía Lincoln Center

El Gran Combo llega al Beacon Theatre

La legendaria agrupación salsera El Gran Combo de Puerto Rico se presentará este viernes 26 de junio a las 8:00 pm (2124 Broadway) en el emblemático Beacon Theatre, en una noche que promete poner a bailar a los amantes de la salsa. Conocida como la “Universidad de la Salsa”, la orquesta puertorriqueña vuelve a Nueva York para interpretar algunos de los éxitos que la han convertido en una de las agrupaciones más influyentes y queridas de la música latina, como “Un verano en Nueva York”, “Me liberé”, “Ojitos Chinos”, “Brujería” y “No Hago Más Na’. El espectáculo forma parte de la gira de la agrupación, que continúa celebrando décadas de trayectoria y un legado musical que ha trascendido generaciones. Boletos: www.ticketmaster.com.

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Chelsea Music Festival celebra las voces de América

El Chelsea Music Festival 2026, bajo el lema Every Story Counts, exploran historias estadounidenses a través de la música clásica y el jazz. Uno de los eventos más destacados será el concierto “Water Realms and Desert Shelter”, este viernes 26 de junio, de 7:00 a 9:00 pm, en St. Paul’s German Lutheran Church (315 W. 22nd St., Manhattan). La Orquesta de Cámara del Festival, dirigida por Ken-David Masur, interpretará obras de compositores contemporáneos, incluyendo Esencia, de la reconocida compositora cubano-estadounidense Tania León (foto), inspirada en las aguas y tradiciones musicales del Caribe y América Latina. El programa también incluye un estreno mundial de William Susman. Más información en:https://www.chelseamusicfestival.org.

Foto: Cortesía

Orestes Gómez debuta en el Atrium

Como parte de la programación de Summer for the City, Lincoln Center presenta al músico venezolano Orestes Gómez este viernes 26 de junio a las 7:00 pm en el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway, Manhattan).Reconocido por mezclar armonías de jazz, ritmos de hip-hop y sonidos afrocubanos y venezolanos, Gómez ha desarrollado una propuesta innovadora que coloca la percusión tradicional en el centro de su identidad artística. El concierto marcará su debut en Lincoln Center junto a su trío, en una presentación que explorará las conexiones entre tradición y vanguardia. El repertorio incluirá temas de su más reciente álbum, No me fui porque quise (2026), que contiene el exitoso sencillo “Invierno”, grabado junto al cantante mexicano Sabino. Gratis. Más información: https://lincolncenter.org.

Foto: Cortesía Lincoln Center

Lunes de cine gratis en Times Square

El hotel New York Marriott Marquis (1535 Broadway) presenta una nueva edición de Marquis Monday Movie Series, una propuesta gratuita para disfrutar del cine en familia durante el verano. Las funciones se realizarán todos los lunes a las 6:00 pm hasta el 31 de agosto, en la pantalla LED gigante del lobby del hotel. La programación, inspirada en el deporte, el trabajo en equipo y el espíritu futbolero del verano, incluye títulos como Natural Treasure (29 de junio), Air Bud: World Pup (6 de julio), The Mighty Ducks (13 de julio y 24 de agosto), Cool Runnings (27 de julio), Little Giants (10 de agosto) y The Game Plan (17 de agosto), entre otras. La entrada es gratuita y abierta al público. Además, los asistentes podrán complementar la experiencia con bocadillos y bebidas en Bodega Over Broadway, el espacio gastronómico del hotel. Más información: https://nymarriottmarquis.247activities.com.

Foto: Marriot Marquis

Shaver Hall abre sus puertas en Midtown

Nueva York sumó un nuevo destino culinario y de entretenimiento con la apertura de Shaver Hall, un espacio de 35,000 pies cuadrados que abrirá oficialmente este viernes 26 de junio en el histórico edificio de Lord & Taylor (424 Fifth Avenue). El lugar reúne 11 puestos gastronómicos, tres restaurantes de servicio completo, dos bares y una moderna bodega con una pared autoservicio de 20 grifos de cerveza. Entre sus principales atractivos destaca Pick & Cheese, el famoso concepto londinense que debuta en Estados Unidos con una original cinta transportadora de quesos artesanales. La oferta culinaria incluye pizzas de estilo Brooklyn, tacos mexicanos, ramen japonés, pollo frito coreano, bagels neoyorquinos y cocina india contemporánea, además de propuestas de chefs galardonados con estrellas Michelin. También sobresale Layaway Bar, un elegante bar de cócteles inspirado en los clásicos de Nueva York. Más información: https://shaverhall.com.