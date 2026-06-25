De Pelé a Messi, “Home of Football” refresca la memoria del fútbol

Hay objetos que parecen guardar algo más que historia. Una camiseta usada por Pelé, otra vinculada al primer Mundial de Messi, una pieza de Maradona en Nápoles. A primera vista son reliquias deportivas, pero dentro de “Home of Football”, la nueva experiencia cultural que abrió en Nueva York, funcionan como cápsulas de memoria colectiva. No se trata solo de fútbol. Se trata de recordar dónde estaba uno cuando un jugador, un equipo o un país hicieron sentir que el mundo cabía dentro de una cancha.

La exhibición, abierta al público hasta el 19 de julio en High Line 9, presenta por primera vez una selección de The Manzano Heritage Collection, considerada una de las colecciones privadas de fútbol más importantes del mundo. Bajo el título “Home and Away“, la muestra reúne más de 60 camisetas usadas en partidos, trofeos, fotografías, archivos y objetos raros que trazan un recorrido por algunos de los momentos más emblemáticos del deporte.

Pero “Home of Football” no quiere ser únicamente una exhibición de memorabilia. Sus fundadores, Josh Murphy y Timothy Hagius, lo plantean como una plataforma cultural donde el fútbol se encuentra con el arte, el diseño, la moda, la tecnología y la memoria. Durante la apertura, Murphy recordó que ambos son mejores amigos desde séptimo grado, cuando vivían en Berlín, y que durante años hablaron de encontrar una manera de unir sus dos mundos. “El mío, que es el mundo del fútbol, y el de Timothy, que es el mundo del arte, la cultura y el diseño”, dijo.

Sus fundadores, Josh Murphy y Timothy Hagius lo describen como una plataforma cultural donde el fútbol se encuentra con el arte, el diseño, la moda, la tecnología y la memoria./Foto: Mark Grgurich

Ese cruce es el corazón del proyecto. “Sentimos que esta intersección entre nuestros dos mundos es algo que ambos hemos deseado”, agregó Murphy, visiblemente emocionado al abrir las puertas de un espacio que reúne deporte y cultura visual en una misma experiencia. El diseño estuvo a cargo de Harry Nuriev y Crosby Studios, mientras que la curaduría fue realizada por el colectivo parisino Air Afrique.

Nuriev explicó durante la presentación que la intención fue “combinar el diseño e introducir esta maravillosa e increíble comunidad del fútbol” en un lenguaje visual distinto. El resultado es un recorrido inmersivo dividido en seis ambientes temáticos, donde las camisetas y los archivos no se exhiben como piezas frías, sino como símbolos de movimiento, pertenencia, transformación y memoria.

Uno de los representantes de Air Afrique resumió la mirada curatorial con una frase que atraviesa toda la muestra: “El fútbol es el espejo del mundo”. No se trata, dijo, de repetir que el fútbol es más que un juego, sino de entenderlo como reflejo del mundo que lo rodea. Cada sala fue pensada alrededor de acciones y conceptos específicos: pertenecer, trascender, reconstruir, provocar una respuesta emocional y transformar la experiencia del visitante.

“De lo que me siento especialmente orgulloso es de que, en cada una de estas salas, en el centro de todo, existe una misma idea: que el mundo es mejor cuando es plural, cuando está dispuesto a conectar con otras personas y otras culturas”, expresó el representante de Air Afrique. Esa visión amplía la lectura del fútbol como fenómeno social, especialmente en una ciudad como Nueva York, donde casi todas las identidades conviven, se mezclan y se reconocen en más de una bandera.

Una camiseta de Pelé y unos zapatos de Messi forman parte de la colección./Foto: Mark Grgurich

La memoria también ocupa un lugar central en la exhibición. Al presentar The Manzano Heritage Collection, uno de sus representantes recordó que la palabra memorabilia viene del latín y significa “algo digno de ser recordado”. Desde esa idea, las piezas exhibidas dejan de ser simples objetos de colección para convertirse en testigos de momentos que marcaron generaciones. “Cuando amas a un atleta, a un equipo, a un deporte o a tu país, esos momentos más trascendentales de tu vida permanecen contigo”, dijo.

Entre los grandes atractivos de la muestra figura una camiseta de Brasil usada por Pelé en 1958, el torneo que lo presentó al mundo, así como una camiseta de Lionel Messi de 2006, vinculada a su primer Mundial con Argentina. También hay piezas de Diego Maradona, Ronaldo, Ronaldinho, Zidane y una instalación dedicada al New York Cosmos, el club que en los años de Pelé ayudó a despertar el interés por el fútbol en Estados Unidos y convirtió a Nueva York en una puerta de entrada para ese deporte.

La presencia de Pelé tiene un peso especial en la ciudad. Durante la apertura, se recordó que cuando el astro brasileño llegó al Cosmos no solo trajo fútbol a Estados Unidos, sino “un fenómeno cultural” que encendió una chispa todavía viva. “En 1978, Pelé trajo el deporte más universal del mundo a Nueva York. Y Nueva York llevó el fútbol, el juego hermoso, a Estados Unidos”, expresó el representante de la colección.

Home of Football también incluye una tienda conceptual diseñada por Crosby Studios y apoyada por SAP, además de un café pop-up de Balira, la marca del campeón mundial y exjugador del Real Madrid Sami Khedira. La experiencia se completa con mercancía exclusiva, colaboraciones de moda y programación cultural.

En detalle:

Foto: Crosby Studios-Pauline Shapiro)

Qué: Exhibición “Home of Football”

Dónde:High Line 9, Hudson Yards, 507 W. 27th Street, New York, NY

Cuándo– desde ya hasta el 19 de julio- De 9:00 am a 8:00 pm

Boletos: https://feverup.com/