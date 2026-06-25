Delcy Rodríguez confirma decenas de muertos tras terremotos en Venezuela

Los dos terremotos consecutivos registrados en Venezuela este miércoles han causado, hasta el momento, la muerte de 164 personas y han dejado 971 heridos, según lo confirmó la presidenta interina de ese país, Delcy Rodríguez, quien como primer balance había estimado 32 fallecidos y un aproximado de 700 heridos.

Asimismo, la funcionaria reportó que la actividad sísmica en las zonas afectadas ha continuado de manera constante durante las últimas horas, computando un total de 30 réplicas posteriores a los movimientos telúricos principales, informó Deusche Welle.

Confirman 30 réplicas hasta el momento

La información fue transmitida por la mandataria a través de una llamada telefónica con el medio de comunicación del Estado, Venezolana de Televisión (VTV). Durante su intervención en el canal estatal, Rodríguez detalló la situación del país y la cantidad exacta de afectados por los terremotos.

“Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)”, expresó.

Magnitud del evento sísmico en Venezuela

Los dos sismos principales ocurrieron de forma consecutiva la tarde del miércoles a las 6:00 p.m. De acuerdo con los datos técnicos e históricos manejados por el Ejecutivo y las instituciones oficiales de monitoreo, estos movimientos representan los sismos de mayor intensidad documentados en el territorio venezolano desde el año 1900.

Las labores de evaluación de daños en las distintas regiones e infraestructuras impactadas se mantienen activas por parte de los organismos de seguridad correspondientes, a fin de determinar de forma definitiva el alcance material y humano del suceso.

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