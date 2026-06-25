El tiempo de hoy en Chicago para este jueves 25 de junio

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. También somos conscientes, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 25 de junio.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima y los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 63 durante la primera mitad del día y del 12 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, tendremos nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 6.84 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:17 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:30 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan más nubes que claros con poca probabilidad de lluvias. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 70 grados Fahrenheit (21 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 64 (18ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 11% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima