Hochul y el fiscal Eric Gonzalez lideran anuncio de desmantelamiento de pandilla en Brooklyn

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, anunciaron este jueves la presentación de cargos penales contra 23 presuntos miembros de una pandilla con base en Brooklyn, acusados en una imputación de 176 cargos por conspiración para cometer asesinato, posesión ilegal de armas y otros delitos violentos.

Durante el anuncio, realizado junto a la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica S. Tisch, las autoridades informaron que los acusados están vinculados con 26 tiroteos ocurridos en Brooklyn y Manhattan, incluidos un homicidio y 12 ataques armados no mortales que dejaron un total de 23 víctimas.

Los procesados comparecieron el miércoles ante la Corte Suprema de Brooklyn. Según las autoridades, la mayoría permanece detenida sin derecho a fianza o bajo fianzas elevadas mientras continúan los procedimientos judiciales.

La acusación es el resultado de una investigación de largo plazo desarrollada por la Unidad de Empresas Criminales Violentas de la Fiscalía de Brooklyn y la División de Supresión de Violencia Armada del NYPD. Las pesquisas se centraron en dos facciones de la pandilla callejera Folk Nation, identificadas como “Renegade Goons” y “OOs”, cuyos integrantes presuntamente participaron en una serie de hechos violentos desde octubre de 2022.

De acuerdo con los documentos judiciales, los acusados enfrentan cargos que incluyen conspiración en segundo y cuarto grado, asesinato en segundo grado, intento de asesinato en segundo grado y posesión criminal de armas en segundo grado.

Todos los imputados, excepto cinco, también enfrentan cargos de intento de asesinato por presuntamente haber disparado armas de fuego durante distintos tiroteos.

Fortalecer las capacidades del orden

Hochul afirmó que el caso refleja el impacto de las inversiones estatales destinadas a fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden y las fiscalías.

“Esta imputación demuestra que, cuando proporcionamos a nuestros socios de las fuerzas del orden las herramientas que necesitan, la delincuencia disminuye y los neoyorquinos están más seguros”, señaló la gobernadora.

Por su parte, Gonzalez sostuvo que los acusados son responsables de una significativa cantidad de hechos violentos en la ciudad.

“Estos presuntos miembros de pandillas son responsables de docenas de tiroteos aislados y otros actos de violencia en todo Brooklyn y sus alrededores, dejando un saldo de 23 víctimas, incluida una persona fallecida”, afirmó.

El fiscal agregó que su oficina continuará enfocando esfuerzos en las organizaciones y personas responsables de la violencia armada que afecta a las comunidades.

La comisionada Tisch destacó que el operativo forma parte de la estrategia del NYPD para reducir los delitos con armas de fuego.

Las autoridades enmarcaron el caso dentro de una tendencia de reducción de la violencia en Nueva York. Según datos citados por la gobernación, los delitos graves en la ciudad han disminuido cerca de un 6 % respecto al mismo período del año anterior, mientras que los homicidios han bajado un 24 % y los robos con allanamiento de morada un 17 %.

En Brooklyn, las estadísticas muestran una reducción del 30 % en los homicidios y del 15 % en los incidentes con armas de fuego.

Seguridad pública

La administración Hochul destacó además que ha destinado cerca de $4,000 millones de dólares a iniciativas de seguridad pública desde que la gobernadora asumió el cargo.

Asimismo, el presupuesto estatal para el año fiscal 2027 contempla más de $900 millones de dólares adicionales para combatir las armas fantasma impresas en 3D, las armas automáticas de fabricación casera y otras amenazas vinculadas al crimen violento.

Legisladores estatales respaldaron el operativo y las inversiones en seguridad pública.

La senadora estatal Jessica Scarcella-Spanton afirmó que los residentes “merecen sentirse seguros y protegidos frente a la amenaza de la violencia de pandillas y armas de fuego”, mientras que el senador Sam Sutton elogió el trabajo conjunto de las autoridades para retirar armas ilegales de las calles.

La asambleísta Nikki Lucas también respaldó la estrategia estatal y aseguró que las inversiones en seguridad pública contribuyen a reducir la violencia, fortalecer las comunidades y mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos.