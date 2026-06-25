Los envejecientes indocumentados también pueden acceder al Medicaid

Uno de los sectores de la comunidad latina más afectados por las reducciones de los fondos federales para el área de la salud (y por su impacto en los programas estatales y locales) son las personas indocumentadas mayores de 65 años. Afortunadamente, y pese a los recientes cambios en los requisitos para otros planes administrados por NY State of Health, sigue vigente Medicaid Managed Care. Y, por supuesto, en nuestra Hispanic Federation también informamos sobre esa opción y ayudamos con las inscripciones.

“Hasta finales de 2023, esas personas solamente tenían acceso a los servicios de Emergency Medicaid”, explica Liliana Melgar-Hoyos, Vicepresidenta de Operaciones de Salud de la Hispanic Federation. “Pero desde enero de 2024, las personas mayores pueden inscribirse en Medicaid Managed Care, que es un plan más amplio. Ese plan sigue en vigencia, pero las personas deben cumplir con algunos requisitos adicionales, como ser residentes del Estado de Nueva York y tener ingresos limitados”.

Quienes califican pueden recibir atención preventiva y primaria: consultas médicas de rutina, ciertos exámenes, pruebas de laboratorio y medicamentos con receta.

La Hispanic Federation puede ayudar con la inscripción, pero solamente en los casos de personas que ya figuren en los registros del NY State of Health —es decir, personas aseguradas por el Departamento de Salud estatal o que reciben beneficios de Emergency Medicaid.

“Las personas que no figuren en esos registros”, apunta Melgar-Hoyos, “tienen que inscribirse a través del Departamento de Servicios Sociales, o DSS por Department of Social Services, a de la Administración de Recursos Humanos, o HRA por Human Resources Administration”.

Quienes quieran localizar la oficina del Departamento de Servicios Sociales más cercana, pueden pulsar aquí. Por otra parte, si alguien necesita información o ayuda de la Administración de Recursos Humanos, les aconsejo que llamen al 1-888-692-6116.

También existe la posibilidad de mantenerse en el programa Emergency Medicaid en lugar de pasarse a Medicaid Managed Care. En ese caso, es necesario que la persona interesada se comunique con el Departamento de Salud estatal, o NY State of Health, llamando al (855) 355-5777. Quienes prefieran comunicarse en español, pueden pulsar el número 2 en su teléfono cuando respondan.

“Los nombres de ambos programas son bastante parecidos, y eso puede generar confusión”, añade Melgar-Hoyos, “y por eso, en la Hispanic Federation podemos no sólo brindar ayuda con la inscripción sino también sino orientación general sobre cuál es la agencia estatal o municipal que corresponde en cada caso”.

Si desean inscribirse en Medicaid Managed Care o necesitan otro tipo de ayuda, llamen a la línea gratuita y bilingüe: (833) 656-2626. Ese mismo número también brinda información sobre los seguros cubiertos por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

Y para saber más sobre la Hispanic Federation, sus organizaciones miembros, sus causas y sus programas, visiten nuestro sitio Web consulten la información disponible o llamen al 866-HF-AYUDA (866-432-9832).

Y quienes estén habilitados para votar en Nueva York, recuerden que mañana tendremos elecciones primarias para elegir quiénes serán los candidatos partidarios en la elección general del 3 de noviembre, de la que dependerá en gran medida el futuro del país en general y nuestra comunidad en especial en los próximos tres años. No falten a esa cita histórica.

¡Celebren con nosotros el 35to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation