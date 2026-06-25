Snapchat es demandado por padres de menor que conoció a su agresor sexual en la app

Los padres de una menor de edad presentaron una demanda contra Snap, empresa propietaria de Snapchat, tras acusar a la plataforma de facilitar el contacto entre su hija y un hombre adulto que posteriormente abusó sexualmente de ella. La demanda fue presentada en un tribunal estatal de Misuri y también incluye al agresor, quien actualmente cumple una condena de prisión.

De acuerdo con la demanda, la víctima, identificada únicamente como J.F., comenzó a utilizar Snapchat en 2021, cuando tenía 11 años, sin conocimiento de sus padres.

Aunque la aplicación establece una edad mínima de 13 años para crear una cuenta, el documento judicial señala que la menor logró registrarse fácilmente al introducir una fecha de nacimiento distinta.

Un año después de abrir su cuenta, Snapchat supuestamente recomendó como contacto a Gabriel Joel Valentin-Rios, un hombre adulto que no tenía ninguna relación previa con la menor ni con otras adolescentes de preparatorias cercanas.

Los demandantes sostienen que la aplicación nunca advirtió a las menores sobre el riesgo de conectar con desconocidos.

Según la denuncia, después de iniciar el contacto, Valentin-Rios comenzó a enviar fotografías desnudo sin que la menor las solicitara.

La demanda afirma: “J.F. no quería estas fotografías y, al principio, no respondió de la misma manera, pero el diseño del producto de Snapchat hizo imposible que J.F. evitara ese contenido explícito”.

Los padres también aseguran que la función Snap Maps permitió que el agresor obtuviera la dirección del domicilio de la menor sin que ella lo supiera.

Posteriormente, Valentin-Rios la engañó haciéndole creer que era un estudiante local de preparatoria de 17 años, cuando en realidad tenía 25 años.

La demanda sostiene que el hombre manipuló emocionalmente a la menor hasta convencerla de reunirse con él en persona, momento en el que ocurrió la agresión sexual.

Valentin-Rios posteriormente se declaró culpable del delito de violación estatutaria y actualmente cumple una sentencia de 18 años de prisión en Misuri.

Los demandantes también afirman que Snap tenía conocimiento de que Valentin-Rios operaba múltiples cuentas dentro de la plataforma, pese a que esa práctica viola las políticas de la empresa, y que una de ellas era utilizada para contactar adolescentes.

Como consecuencia de la agresión, la menor fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático (TEPT), ansiedad y depresión, según la demanda.

La familia solicita una compensación económica, cuyo monto no fue revelado, además de que el tribunal obligue a Snap a modificar funciones de la plataforma que, aseguran, representan un riesgo para los menores.

Matthew Bergman, fundador del Social Media Victims Law Center, organización que representa a la familia, declaró: “Esta agresión no ocurrió en el vacío, ocurrió porque el diseño del producto de Snapchat facilitó que un depredador contactara y manipulara a una menor desprevenida.”

También añadió: “Los ejecutivos de Snap saben desde hace tiempo que sus funciones crean un entorno perfecto para que los depredadores exploten a los niños, y aun así han fracasado repetidamente en hacer segura la plataforma.”

Hasta el momento, Snap no había emitido una respuesta pública sobre la demanda.

Este no es el primer proceso legal que enfrenta la compañía. En 2024, el estado de Nuevo México presentó otra demanda en la que acusó a Snapchat de favorecer casos de sextorsión, abuso sexual y contacto entre adultos y menores.

Según ese litigio, la empresa conocía que la sextorsión era un problema generalizado, masivo e increíblemente preocupante, pero no advirtió adecuadamente a padres ni usuarios.

Un juez rechazó el año pasado la petición de Snap para desechar ese caso.

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