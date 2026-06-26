Chicago: el tiempo para hoy viernes 26 de junio

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Y como somos conscientes, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 26 de junio.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima y los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica o”temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 84 durante la primera mitad de la jornada y del 80 durante la noche. Luego, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 10.56 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. En esta época del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:17 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:30 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago habrá nubes y claros con escasa probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima estimada será de 73 grados Fahrenheit (23 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 64 (18ºC). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 11% por la mañana, 30% por la tarde y 11% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima