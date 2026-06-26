DT de Costa de Marfil acusa de comentarios racistas a Bastian Schweinsteiger

Tras la meritoria victoria ante Curazao por 0-2, Costa de Marfil clasificó a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo dejando una muy buena imagen en cada uno de los 3 partidos disputados. Emerse Faé, en la rueda de prensa posterior y lejos de cerrar con alegría el triunfo de los suyos, quiso comentar unas desafortunadas declaraciones de Bastian Schweinsteiger acerca del estilo de juego de los Elefantes.

El ex futbolista alemán, durante un breve análisis en la retransmisión de uno de los encuentros de Costa de Marfil los tachó de jugar un “fútbol muy africano, poco ortodoxo y un poco salvaje”, algo que ha indignado a todo un continente y que ha suscitado revuelo y polémica a partes iguales.

Durante su comparecencia, Emerse Faé evitó decir que el propio Schweinsteiger era una persona racista por estos comentarios, pero sí afirmó que podrían tachar sus declaraciones de racistas: “Me siento decepcionado. Es extraño que hable de esa manera”, agregó el seleccionador a su reclamo ante los calificativos recibidos por su combinado.

Bastian Schweinsteiger responds to the racism accusations by Côte d'Ivoire coach Emerse Faé: "I was talking about football, not about people. This is a football analysis. Nothing more and nothing less. I absolutely did not intend to offend anyone."



Schweinsteiger's employer? pic.twitter.com/FUDzXB6h94 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 26, 2026

No cambiará su postura

El técnico marfileño descartó la posibilidad de cambiar la postura del alemán y puso el foco en la cancha: “Lo único que podemos hacer es demostrar sobre el terreno que África no es solo físico, sino también mucha técnica y mucha táctica”.

Y añadió que muchos exjugadores reconvertidos en comentaristas buscan visibilidad a través de la polémica. “Ha sido una estrella mundial. Hoy, un poco en el anonimato, intenta llamar la atención de otra manera”.

El malestar del técnico no terminó allí, ya que también cuestionó el comportamiento de Alemania durante el cruce que terminó con derrota por 2-1. En conferencia de prensa, lamentó una jugada ocurrida tras la lesión de Wilfried Singo, cuando esperaba que el rival devolviera la pelota luego de que el defensor la enviara afuera para recibir atención médica. “Nos hubiera gustado ver un poco más de fair play de una selección tan importante como Alemania”, expresó el DT, decepcionado por la decisión tomada por el conjunto europeo en esa acción.

Según explicó el entrenador, desde el equipo alemán entendieron que la situación no justificaba interrumpir el desarrollo del partido, ya que consideraron que la secuencia no requería devolver la posesión, una interpretación que generó el reclamo del banco marfileño.

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