Cabo Verde sigue su paso histórico por el Mundial 2026 y se cita con Argentina en dieciseisavos

La selección de Cabo Verde selló este viernes un heroico empate 0-0 ante Arabia Saudí. Combinado con la caída de Uruguay ante España, el resultado catapulta de forma oficial al equipo del archipiélago africano a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde protagonizarán un choque de ensueño frente a la Argentina de Lionel Messi.

En el primer Mundial de toda su historia, el conjunto caboverdiano dio una auténtica cátedra de madurez futbolística. Sabiendo que el destino dependía de dos frentes, los africanos plantaron un bloque extremadamente ordenado, sin apresurar las transiciones y defendiendo sólidamente ante una escuadra saudí necesitada.

La tensión se palpó desde el principio con un juego marcadamente físico que dejó amonestaciones tempranas para ambos bandos en los primeros nueve minutos. La peor parte se la llevó la zaga saudí a la media hora de juego, cuando el central Hassan Al-Tambakti tuvo que abandonar el césped en camilla debido a una grave lesión.

Las emociones de la primera mitad se trasladaron a las tribunas, ya que las pantallas gigantes del NRG Stadium anunciaron el gol del español Álex Baena ante Uruguay en Guadalajara, un tanto que desató los aplausos y dejaba a Cabo Verde momentáneamente en la siguiente ronda.

En el complemento, la lógica pareció invertirse. Pese a que la necesidad de arriesgar corría por cuenta de Arabia Saudí, fue Cabo Verde el combinado que gozó de las aproximaciones más nítidas,

Al minuto 75, Laros Duarte desperdició un mano a mano clarísimo ante el guardameta saudí que pudo haber evitado el sufrimiento del tramo final. Diez minutos más tarde, Pina probó suerte con un potente disparo desde la frontal del área que se estrelló en la muralla defensiva asiática. La última gran ocasión corrió por cuenta de Garry Rodrigues en el tiempo de descuento, pero su volea se marchó desviada por milímetros.

Un milagro en el Grupo H

Cabo Verde avanza a la ronda de los 32 mejores del planeta ostentando un invicto admirable tras medirse a tres gigantes continentales:

Fecha 1: 0-0 ante la campeona europea, España.

Fecha 2: 2-2 ante la histórica Uruguay.

Fecha 3: 0-0 ante Arabia Saudí.

El humilde equipo africano firma una de las páginas más hermosas de la competición y ya empieza a preparar el plano táctico para medir fuerzas ante la vigente campeona del mundo en la ronda de eliminación directa.

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