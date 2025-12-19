Archivos del caso Epstein: Departamento de Justicia publica decenas de documentos

El Departamento de Justicia (DOJ) publicó parte de los archivos del caso Jeffrey Epstein, algunos de los cuales ya eran públicos.

El gobierno del presidente Donald Trump tuvo que cumplir este 19 de diciembre con el mandato de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein y lo hizo a través de un micrositio (justice.gov/epstein) que integra varios paquetes de información, como documentos de tribunales y solicitudes bajo la Ley de Información (FOIA).

“Este sitio alberga materiales que cumplen con la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. Este sitio se actualizará si se identifican documentos adicionales para su publicación”, informó el DOJ. “Parte del contenido de la biblioteca incluye descripciones de agresiones sexuales. Por lo tanto, tenga en cuenta que ciertas secciones de esta biblioteca podrían no ser apropiadas para todos los lectores”.

El DOJ informa que se integraron documentos previamente divulgados bajo la H.R. 4405, sobre los cuales se tacharon los nombres de las víctimas y otra información que las identifique.

“En los archivos de audio, se ha tachado los nombres de las víctimas y otra información identificatoria mediante un tono de voz firme y estable”, agrega el reporte.