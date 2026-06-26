Republicanos en el Senado buscan complacer a Trump con inclusión de “SAVE America Act” en proyecto de reconciliación

NUEVA YORK – Senadores republicanos presionan para que “SAVE America Act”, ley que obligaría a presentar una prueba de ciudadanía al momento de votar, sea incluida en un proyecto de reconciliación para de esta forma aprobarlo por mayoría simple.

“Safeguard American Voter Eligibility” o “Ley para salvaguardar la elegibilidad de los votantes estadounidenses” fue aprobada por esa mayoría en la Cámara de Representantes en febrero pasado. Sin embargo, su evaluación no avanza en el Senado.

De completar el trámite, el proyecto de ley H.R. 22 exigiría que los votantes presenten pruebas documentales de su ciudadanía estadounidense para votar en elecciones federales.

Un reporte The Hill esta semana apunta a que en la Cámara Alta, aliados del presidente Donald Trump buscan que el líder de la mayoría republicana, John Thune, integre la propuesta de ley electoral en un proyecto para aprobación expedita.

Este mes, un intento en esa dirección no prosperó debido a que la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, dictaminó que la medida no cumplía con la regla Byrd que exige que los proyectos de ley de reconciliación en ese cuerpo se centren en cuestiones fiscales.

Este miércoles, Trump canceló una ceremonia en la que firmaría la “21st Century ROAD to Housing Act” (“Ley del Camino hacia la Vivienda del Siglo XXI”), a la que se le dio paso de manera bipartidista en el Congreso. La acción del presidente fue en represalia a que los legisladores no habían aprobado SAVE America Act.

La legislación para vivienda asequible ampliaría la oferta de unidades y reduciría los costos, al tiempo que limitaría la compra de ciertas viviendas unifamiliares por parte de inversores.

El medio estadounidense resaltó en su informe que, durante una reunión celebrada el miércoles en la sala Mansfield del Senado, Trump exigió a los republicanos aprobar la ley de identificación electoral. En el encuentro, en el que estuvo acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también pidió a los legisladores darle paso a fondos de emergencia para el Pentágono.

Ese día, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que planeaba incluir la Ley SAVE America en un tercer paquete de reconciliación presupuestario y enviarlo al Senado.

En caso de que no prospere el esfuerzo, Johnson mencionó la alternativa de asignar subvenciones a los estados para que adopten disposiciones de la propuesta de ley. Sin embargo, algunos conservadores de ambas cámaras, aparentemente, rechazaron la propuesta por preferir la aprobación del proyecto de ley en su totalidad.

Por otro lado, algunos senadores republicanos alertaron que la versión de SAVE America que favorece Trump podría no lograr siquiera una mayoría simple de votos en la Cámara Alta.

El texto de la legislación aprobada en la Cámara señala que se le prohibirá a los estados inscribir a una persona para votar en una elección federal a menos que, en el momento de solicitar la inscripción, presente prueba documental de su ciudadanía estadounidense. Los estados también deberán establecer un procedimiento alternativo mediante el cual el solicitante pueda presentar otras pruebas para acreditar su ciudadanía estadounidense.

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