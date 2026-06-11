Trump pide al Congreso aprobar proyecto de $350,000 millones para gastos de defensa que incluya “SAVE America Act”

WASHINGTON – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles al Congreso que apruebe de forma inmediata un proyecto de reconciliación de $350,000 millones de dólares destinado a reforzar las Fuerzas Armadas e incluir una amplia agenda de reformas electorales.

En un mensaje en Truth Social, dirigido a los legisladores republicanos, Trump instó a impulsar el denominado “Recon 3.0”, que, según dijo, busca consolidar una inversión generacional en defensa y avanzar hacia un presupuesto militar de hasta $1.5 billones de dólares.

El plan contempla, de acuerdo con el mandatario, el desarrollo de nuevas capacidades militares, entre ellas sistemas de defensa antimisiles, modernización de aeronaves, fortalecimiento de la Fuerza Espacial y aumento de la producción de municiones y drones.

La iniciativa incluye además la llamada “Ley para Salvar a Estados Unidos”, con medidas sobre identificación de votantes, prueba de ciudadanía, restricciones al voto por correo y disposiciones en materia de deportes femeninos y tratamientos de transición en menores.

El concepto de una tercera ley de reconciliación ya había sido objeto de discusión previa en el ámbito legislativo, aunque sin convertirse en un proyecto formal consolidado.

En esas conversaciones, el llamado “Reconciliation 3.0” se planteaba como un posible paquete fiscal y de gasto aún en fase exploratoria dentro del Congreso.

De acuerdo con esas informaciones, las deliberaciones entre legisladores republicanos incluían la posibilidad de utilizar el mecanismo de reconciliación presupuestaria para avanzar en prioridades de defensa y política interna, aunque persistían dudas sobre su viabilidad política en el Senado.

En ese contexto, el anuncio de Trump supone una ampliación del marco previamente discutido, al dotarlo de una estructura más definida y vincularlo directamente a objetivos de gasto militar y reformas legislativas concretas.

Sigue leyendo: