Congreso aprueba el SAVE Act impulsado por Trump: ¿cómo afectaría las elecciones federales en EE.UU.?

NUEVA YORK – Mientras los republicanos defienden el SAVE America Act bajo el argumento de que garantiza que solo ciudadanos estadounidenses voten en las elecciones, los demócratas plantean que la legislación aprobada en la Cámara de Representantes este miércoles suprime el derecho al voto para millones de personas en el país.

En una votación 218-213, los republicanos, que son mayoría en ese cuerpo, votaron ayer para darle paso a “Safeguard American Voter Eligibility Act” o Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, medida que impulsó el presidente Donald Trump.

El H.R.22 establece que las personas deben presentar prueba documental de ciudadanía estadounidense al registrarse para votar en las elecciones federales.

Específicamente, la legislación prohíbe a los estados aceptar y procesar solicitudes de registro electoral para comicios federales a menos que el solicitante presente prueba documental de ciudadanía estadounidense. “El proyecto de ley especifica qué documentos se consideran aceptables como prueba de ciudadanía estadounidense, como una identificación que cumpla con la Ley REAL ID de 2005 que acredite la ciudadanía estadounidense”, lee un resumen de la medida en Congress.gov.

La pieza legislativa también exige a los estados establecer un proceso alternativo mediante el cual el solicitante pueda presentar otras pruebas para demostrar su ciudadanía estadounidense.

“Cada estado debe tomar medidas afirmativas de forma continua para garantizar que solo ciudadanos estadounidenses se registren para votar, lo que incluirá el establecimiento de un programa para identificar a las personas que no son ciudadanas estadounidenses utilizando información proporcionada por ciertas fuentes”, agrega el resumen del H.R.22.

El proyecto de ley ahora pasa a la consideración del Senado, donde se espera que enfrente un camino tortuoso.

El único representante demócrata que votó a favor de la medida fue Henry Cuellar, de Texas.

Por medio de su cuenta en la red social X, Cuellar defendió su decisión de cruzar líneas partidistas bajo el argumento de que cree que los ciudadanos estadounidenses deben decidir las elecciones en el país.

“Yo apoyo SAVE America Act porque yo creo en un principio fundamental: los ciudadanos estadounidenses deben decidir las elecciones estadounidenses. Ese principio refuerza nuestra democracia y protege el valor de cada voto. Este es el mismo seguro y acercamiento que ya se usa en Texas – estándares fuertes de identificación con foto con opciones de respaldo reales – y es una de las grandes razones por las que Texas tiene una de las leyes de seguridad electoral más fuertes en el país”, resaltó el congresista.

Cuellar argumentó que, si una persona ya está registrada para votar, el estatus de su registración permanecerá igual.

“Para esos que se registren por primera vez, la legislación también refleja la vida real. La gente se casa; la gente se divorcia y la gente cambia sus nombres. Esos momentos nunca deben crear incertidumbre sobre quién puede votar. Es por eso que este proyecto le requiere a los estados acomodar los cambios de nombre y aceptar múltiples y comunes formas de identificación. Y si un ciudadano no tiene esos documentos fácilmente disponibles, la legislación provee una vía para afirmar ciudadanía durante una declaración. Este acercamiento protege la integridad de la elección mientras se trata a los votantes elegibles con justicia y respeto”, planteó el demócrata.

Los demócratas que no coinciden con Cuellar, que son la mayoría, señalan entre otras cosas que SAVE Act le quitaría el derecho a millones de personas a votar en EE.UU.

En un video compartido por la referida red, la representante de Ohio, Lauren Ashley Underwood, alegó que afectaría negativamente a unas 69 millones de mujeres.

“Los republicanos están tratando que sea más difícil para ti votar. Déjame decirte cómo. SAVE America Act requerirá tu pasaporte o tu certificado de nacimiento que coincida con tu nombre para poder votar. Si tú te casaste y cambiaste tu nombre, tu certificado de nacimiento no coincidirá con tu nombre. Cerca de 69 millones de mujeres en EE.UU. tiene un certificado de nacimiento que no coincide con su nombre, y, por lo tanto, 69 millones de mujeres estadounidense no serían elegibles para votar. Dicen que SAVE Act es necesario para prevenir que indocumentados e inmigrantes voten, pero todos ustedes saben que esa no es la cosa. Lo que realmente es un proyecto para suprimir el voto y evitar que ciudadanos estadounidenses legales no puedan ejercer su derecho fundacional al voto”, afirmó Underwood.

With the SAVE America Act, Republicans are taking voting rights away from 69 million women. Here's how: pic.twitter.com/bXweY5sXfB — Rep. Lauren Underwood (@RepUnderwood) February 11, 2026

Los miembros del Caucus Negro del Congreso (Congressional Black Caucus o CBC) declararon mediante un comunicado que la versión enmendada de la Ley SAVE, aprobada por los republicanos en la Cámara de Representantes, no es más que un intento de socavar el derecho al voto antes de las elecciones intermedias de 2026. “La Ley SAVE no es una ley de seguridad electoral, sino una ley de supresión del voto, y punto”, señalaron.

Según los miembros del CBC, la aprobación es una estrategia política de los republicanos ante su incapacidad de cumplir con lo que prometieron: reducir el costo de vida.

“Los republicanos han fallado a nuestras comunidades con su agenda multimillonaria y políticas que han disparado el costo de la vida. Saben que su única vía para mantener la mayoría en el Congreso es robar las elecciones suprimiendo el voto con el pretexto de prevenir un fraude electoral generalizado e inexistente cometido por no ciudadanos”, expusieron.

“Este proyecto de ley, que impondría requisitos nacionales de comprobante de ciudadanía y de identificación con foto estricta, socavaría nuestro sistema electoral y dificultaría el voto de millones de ciudadanos estadounidenses elegibles, en su mayoría mujeres y negros”, añadieron.

El caucus, que representa a través de sus integrantes a más de 20 millones de afroamericanos, emplazó al Senado a que no le dé paso a la medida.

“Modificar la obstrucción del Senado para forzar la aprobación de este proyecto de ley de supresión de votantes es una línea roja para el Caucus Negro del Congreso. La CBC no se quedará de brazos cruzados mientras los extremistas continúan impidiendo el acceso a las urnas a nuestras comunidades, y hacemos un llamado a todos los senadores para que rechacen este ataque a nuestra democracia y defiendan la integridad de nuestras elecciones”, puntualizaron.

Por su parte, el presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Adriano Espaillat, catalogó la legislación como una toma de control de la administración electoral estatal por parte de Trump.

“Este proyecto de ley perturbaría el proceso de registro de votantes y haría más difícil que los votantes elijan a sus representantes. Necesitamos garantizar el acceso a las urnas, no barreras ni supresión del voto”, anticipó.

El debate se extendió más allá del Congreso con líderes como el expresidente Barack Obama pidiendo votar no al proyecto.

“Los republicanos siguen intentando aprobar la Ley SAVE, un proyecto de ley que dificultaría el voto y privaría del derecho al voto a millones de estadounidenses”, compartió Obama antes de que la legislación fuera aprobada en la Cámara.

En la publicación, Obama le pide a los usuarios a unirse a la campaña digital de Redistrict Act para exigirle a los congresistas que votaran en contra.

Organizaciones como el Centro para el Progreso Americano (CAP) se unieron a las denuncias de los opositores a la medida.

Gréta Bedekovics, directora de la entidad, apuntó a que el Gobierno de Trump y partidarios en el Congreso “quieren silenciar a los ciudadanos estadounidenses en las calles y en las urnas”.

Según la activista, los republicanos votaron a favor de dificultar significativamente que millones de ciudadanos exijan cuentas a los políticos y de obligar a los estados a entregar sus padrones electorales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para su revisión.

“Más de 140 millones de estadounidenses carecen de pasaporte y más de 69 millones de mujeres casadas carecen de un certificado de nacimiento que coincida con su nombre legal. Llamar a la Ley SAVE un proyecto de ley de ‘identificación de votantes’ es una estrategia para hacerla más aceptable para los estadounidenses. Su requisito principal, que es que los estadounidenses presenten sus documentos de ciudadanía a un funcionario electoral en persona, trastocará el registro de votantes en todo el país e impedirá que los estadounidenses que no tengan estos documentos puedan votar”, alertó.

Los republicanos que apoyan la medida como la de Florida, María Elvira Salazar, consideran que mantiene la integridad y seguridad del proceso electoral.

“La Ley SAVE defiende la integridad de nuestras elecciones y restaura la confianza en nuestra democracia”, compartió Salazar por X.

“Solo los ciudadanos estadounidenses deben votar en las elecciones estadounidenses, y todos deben mostrar una identificación válida. Sin lagunas legales. Sin excusas. ¡PUNTO! Apoyo con orgullo la Ley SAVE para proteger cada voto legal y mantener la seguridad de nuestras elecciones”, expuso.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, resaltó que SAVE Act establece garantías de sentido común.

“Hoy, los republicanos de la Cámara de Representantes apoyaron a la ABRUMADORA MAYORÍA de estadounidenses que exigen elecciones seguras”, dijo en un mensaje por la misma red.

“La Ley SAVE America no es complicada: se requiere comprobante de ciudadanía para registrarse y una identificación con foto válida para votar en las elecciones federales, garantías de sentido común respaldadas por casi el 90% del país, incluyendo a más del 70% de los demócratas”, agregó.

Según Johnson, la medida promueve la integridad electoral.

“Los demócratas en Washington deberían empezar a escuchar a sus propios votantes. La integridad electoral NO es opcional; es un pilar de nuestra república constitucional. Una vez más, los republicanos están cumpliendo exactamente con lo que los estadounidenses nos pusieron aquí: PONERLOS PRIMERO”, puntualizó el líder de los republicanos.

Today, House Republicans stood with the OVERWHELMING MAJORITY of Americans who demand secure elections.



The SAVE America Act is not complicated: proof of citizenship to register and a valid photo ID to vote in federal elections — commonsense safeguards backed by nearly 90% of… pic.twitter.com/DG4kapR6v7 — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) February 12, 2026

Scott Fitzgerald, republicano de Wisconsin, indicó en un comunicado que “el derecho a votar en las elecciones federales debería pertenecer exclusivamente a los ciudadanos estadounidenses”.

“A pesar de la prohibición de que los no ciudadanos voten en las elecciones federales, los estados siguen encontrando a personas no ciudadanas en sus censos electorales debido a la falta de protección y orientación del gobierno federal. Siempre he apoyado la identificación de votantes, y me enorgulleció haber votado a favor de la Ley SAVE dos veces anteriormente. La Ley SAVE America continúa esa iniciativa al exigir un comprobante de ciudadanía para registrarse y una identificación oficial con foto válida para votar en las elecciones federales”, alegó Fitzgerald.

El representante además citó al Pew Research Center para señalar que el 83% de los estadounidenses apoya la exigencia de una identificación oficial con foto para votar. “Proteger la integridad de nuestras elecciones es una cuestión de sentido común, no partidista”, coincidió con Johnson.

“Se necesita una identificación para conducir, abordar un avión, abrir una cuenta bancaria y más. La elección de los líderes de nuestra nación debe cumplir con el mismo estándar. Esta legislación garantiza que cada voto legal cuente y brinda a los estados las herramientas necesarias para mantener un censo electoral preciso”, consideró.

