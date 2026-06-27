Columna de María Marín: Mi secreto para amar los lunes

¿Por qué será que tantos son partidarios del viernes y enemigos del lunes? Se hizo una encuesta en las redes sociales en la que preguntaron a los participantes: ¿Cuál es el día que más te disgusta trabajar? No hay que buscar el resultado del estudio para saber que el día escogido por la gran mayoría fue el lunes. También se descubrió que este día es el preferido de los empleados para faltar a su trabajo.

Todos en algún momento hemos “pecado” de mentirosos por tal de extender el fin de semana. Algunas de las excusas más trilladas para ausentarse en este día tan tedioso son: “Algo me cayó mal en el fin de semana, creo que fueron los taquitos de hígado que hizo mi suegra”. “Ay jefe se me pegó esa gripe ‘rompe huesos’ que tiene todo el mundo”. En vez de anticipar que el lunes será un día fastidioso y latoso, prepárate para hacer de este día sea uno provechoso y beneficioso.

Para que tus lunes no sean tan pesados:

1. Antes de irte de fin de semana cada viernes, deja tu lugar de trabajo en orden. No hay nada más desagradable que llegar el lunes a un espacio descuidado y desorganizado.

2. Evita el estrés mañanero. Deja todo preparado el domingo en la noche, desde la ropa que te vas a poner, el almuerzo que llevarás al trabajo y hasta asegurar que el tanque de gasolina de tu auto no está vacío.

3. Planea alguna actividad para después que salgas del trabajo: ir al cine, a cenar o algo que disfrutes hacer. Tener un plan para esa noche hace tu lunes más placenteros.

Asegúrate de seguir estos consejos para comenzar tu semana con motivación y energía. Hay una frase que siempre me ha gustado y que resume muy bien la importancia de empezar con buena actitud: “Dime cuán motivado estás hoy lunes y te diré cuán productiva será tu semana”.

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