Nueva York: el tiempo para hoy sábado 27 de junio

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir a las calles de Nueva York este sábado? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que vas a percibir será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 61% durante el día y del 6% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 46% durante el día y del 13% en el curso de la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 2.49 mph en el día y los 2.49 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:26 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:31 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá nubes y claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 81 grados Fahrenheit (20 y 27 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 6% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.