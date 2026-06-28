Pareja perdió casa, ahorros y automóvil por estafa de falso premio de lotería

Lo que parecía el inicio de una jubilación tranquila terminó convirtiéndose en una tragedia. Una pareja de adultos mayores de Florida fueron víctimas de estafa cuando les hicieron creer que habían ganado un premio multimillonario.

Tras enviar dinero durante meses para cubrir supuestos impuestos y cargos, terminaron perdiendo prácticamente todo su patrimonio.

En marzo de 2023, Fritz James, de 87 años, y su esposa Merdine James, de 74, recibieron una llamada telefónica que parecía cambiarles la vida.

Una mujer que se identificó como Susan Smith, supuesta representante de Publishers Clearing House, les aseguró que habían ganado un sorteo por $4 millones, además de dos automóviles y una camioneta.

Sin embargo, el premio nunca existió.

De acuerdo con TCPalm, la mujer explicó que, antes de entregar el supuesto premio, la pareja debía cubrir algunos impuestos y tarifas por adelantado.

También les pidió mantener la noticia en secreto por supuestas razones legales.

La promesa resultó especialmente convincente para la familia. Fritz vive con demencia, mientras que Merdine trabajaba como cuidadora de pacientes en hospicio desde su propia casa.

Además, solo les faltaba un año para terminar de pagar la hipoteca de su vivienda, por lo que el dinero parecía representar la estabilidad económica que esperaban para el resto de su vida.

Convencida de que el premio era real, Merdine realizó transferencias bancarias por $141,000 de sus ahorros a la supuesta representante.

Posteriormente continuó enviando múltiples tarjetas de regalo de Amazon como parte de los pagos que los estafadores seguían solicitando.

Cuando finalmente descubrieron el engaño, ya era demasiado tarde.

La pareja perdió su vivienda, su automóvil y terminó sin hogar. Como Merdine también trabajaba desde su casa, al perder la propiedad quedó además sin su fuente de ingresos.

Un trabajador comunitario de St. Mary’s Episcopal Church consiguió que ambos fueran trasladados a un centro temporal de vivienda asistida de emergencia en Port St. Lucie, mientras las pocas pertenencias que lograron conservar permanecen almacenadas en una bodega.

Ni Fritz ni Merdine han hecho declaraciones públicas sobre el caso, aunque el Departamento de Policía de Stuart mantiene abierta la investigación, que seguía en curso hasta marzo de 2026.

FTC alerta sobre este tipo de fraudes

La Comisión Federal de Comercio (FTC) advierte que las estafas relacionadas con premios presentan señales muy claras que los consumidores deben conocer.

El organismo resume las principales alertas con tres frases:

-“Si tienes que pagar para recibir tu premio, es una estafa”.

-“Si tienes que pagar para aumentar tus posibilidades de ganar, es una estafa”.

-“Si tienes que proporcionar tu información financiera o personal, es una estafa”.

Las autoridades recuerdan que los premios legítimos no exigen pagos anticipados para ser entregados.

Cómo operan los estafadores

Según la United States Senate Federal Credit Union, los delincuentes suelen utilizar técnicas psicológicas para convencer a sus víctimas.

Entre ellas destacan generar miedo, crear sensación de urgencia, ofrecer falsas esperanzas, aparentar autoridad y apelar a las emociones.

Una vez que la víctima envía dinero por primera vez, los estafadores aprovechan el llamado ‘sesgo del costo hundido’, haciendo creer a la persona que ya invirtió demasiado como para detenerse.

De esta forma continúan solicitando nuevos pagos hasta que la víctima pierde gran parte o la totalidad de su patrimonio.

Además, si se sospecha que un adulto mayor está siendo víctima de fraude, las autoridades recomiendan comunicarse con la National Elder Fraud Hotline, disponible en el 833-FRAUD-11 (833-372-8311) para recibir orientación y apoyo.

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